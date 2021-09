Ivonne Reyes entierra el hacha de guerra con Pepe Navarro

Sevilla ha acogido este viernes los premios Escaparate. Hasta la ciudad hispalense se han desplazado numerosos rostros conocidos, entre ellos se encontraba Ivonne Reyes, que ha reaparecido muy emocionada. “Voy a entregar un premio, aunque debería recoger”, ha dicho con ese toque de humor que tanto le caracteriza. “Estoy encantada y feliz, de verdad. Estoy muy ilusionada porque es la primera vez que vengo a estos galardones. Muy contenta de estar aquí”, ha dicho con una sonrisa. Sin embargo, ha los periodistas que se encontraban en el lugar han querido saber en qué punto se encuentra con su expareja, Pepe Navarro, con quien ha tenido un sinfín de enfrentamientos.

“Premios Escaparate… de verdad, pasamos página. Todo bien”, ha dicho Ivonne sobre el periodista. Ya son varios años en los que la modelo y el productor han estado en una guerra sin precedentes. Tanto es así que tuvieron que tomar acciones legales para que la justicia mediara entre la que un día fue una de las parejas más aclamadas de la crónica social de nuestro país.

No ha sido la primera vez que Ivonne Reyes ha intentado esquivar todo lo relacionado con su ex. Hace unas semanas confesó unas palabras similares.»Estamos bien, estamos bien. Yo estoy bien y la verdad es que solo voy a hablarte de la fashion», dijo. Fue por aquel entonces cuando la actriz también dio a conocer en qué punto se encuentra suhijo Alejandro, exconcursante de ‘Supervivientes’. «Mi hijo dice que él está muy feliz, que está contento, tiene salud y está muy bien, estudiando», dijo.

Precisamente uno de los encontronazos con Pepe Navarro tiene que ver con la paternidad del joven, que desde hace varios años ha estado en el punto de mira. El pasado mes de mayo, este digital dio a conocer en exclusiva gracias a las declaraciones de Eva Zaldívar, pimera exmujer del productor que se encontraba satisfecho con la última decisión tomada por Reyes: la renuncia a la pensión alimenticia. «No sé si viene por parte de ella o del niño, pero lo que está claro es que en ese juicio ya se le preguntó por su actividad laboral y también sobre la prueba de paternidad», explicó la empresaria.

«No sé si han visto las orejas al lobo y han pensado que a ver si ahora por la manutención les van a pedir la prueba de paternidad y eso es lo que ellos no quieren hacer», dijo. Después, Zaldívar añadió que «ya tienen la prueba y saben que no es hijo. Y estar queriendo cobrar una pensión cuando sabes que te has hecho también una prueba privada y sabes que no eres hijo… No sabemos qué ha podido pasar». Zaldívar confirmó que habla a menudo con su ex, y afirmó que «hasta que no se abra el caso y lo deje arreglado judicialmente hablando Pepe no va a parar. Se ha quedado una verdad sin sacar, ellos tienen la prueba, nosotros tenemos la prueba y las dos dicen que no es hijo. Lo que ya sabíamos».