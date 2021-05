Pepe Navarro está contento con la última decisión tomada por Ivonne Reyes y su hijo Alejandro -su renuncia a la pensión alimenticia-. Así lo ha desvelado a LOOK su primera exmujer, Eva Zaldívar, que afirma que esta iniciativa ha supuesto una alegría para todos. Este digital ha hablado en exclusiva con la empresaria un mes después de que la venezolana y su hijo tomaran esa postura y no duda en admitir que sabe qué ha motivado este paso: «No sé si viene por parte de ella o del niño, pero lo que está claro es que en ese juicio ya se le preguntó por su actividad laboral y también sobre la prueba de paternidad».

«No sé si han visto las orejas al lobo y han pensado que a ver si ahora por la manutención les van a pedir la prueba de paternidad y eso es lo que ellos no quieren hacer», explica rotunda explicando que «ya tienen la prueba y saben que no es hijo. Y estar queriendo cobrar una pensión cuando sabes que te has hecho también una prueba privada y sabes que no eres hijo… No sabemos qué ha podido pasar».

Zaldívar confirma que habla a menudo con su ex, y afirma que «hasta que no se abra el caso y lo deje arreglado judicialmente hablando Pepe no va a parar. Se ha quedado una verdad sin sacar, ellos tienen la prueba, nosotros tenemos la prueba y las dos dicen que no es hijo. Lo que ya sabíamos».

«Y menos mal que han renunciado a esto, porque es casi un delito intentar seguir cobrando una pensión cuando tú tienes una prueba negativa, más la herencia que con eso no sé qué pasará. Me imagino que Pepe estará más tranquilo, pero hasta que él no logre que algún juez dirima eso, pues no estará contento del todo».

Eva es la madre de los dos hijos mayores de Pepe Navarro y, al igual que el presentador, vela por ellos: «A mis hijos les hace mucha falta el dinero y Pepe tiene cuatro hijos, está separado ya dos veces. Yo tengo un hijo aún en edad de carrera y ese dinero hace mucha falta en esta época».

Tras más de diez años de lucha en los tribunales, el pasado mes de marzo Ivonne Reyes y su hijo Alejandro renunciaban a la pensión que tenía que pasar el presentador después de que el Tribunal Supremo confirmara, en el año 2017, la sentencia de un juzgado de Madrid que dictaminó la paternidad de Navarro al no someterse a una prueba de filiación tras la demanda interpuesta por Ivonne Reyes en 2009.

Después de este fallo judicial, otro magistrado le impuso el pago de una pensión alimenticia de 600 euros. Una decisión que el presentador recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid que entonces elevó la cantidad en 200 euros más. A pesar de esta renuncia, Ivonne confirmó que Pepe sí debería abonar las mensualidades impagadas, que al parecer datan del año 2018. En septiembre de 2019, Alejandro, que hasta la fecha había optado por un perfil bajo, debutaba como modelo en la New York Fashion Week, desfilando con las creaciones de los Fashion Designers of Latinoamerica, bajo la atenta mirada de su madre. Solo un año después fichaba por ‘Supervivientes 2020’, donde fue el segundo expulsado. Desde entonces, Alejandro no ha vuelto a aparecer ante las cámaras, disfrutando de nuevo de aquella vida que dejó atrás de manera temporal cuando se convirtió en un robinson.