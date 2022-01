Ha llegado el momento de que Bárbara Rey tome la palabra para poner en orden todas las circunstancias que envuelven su vida. Ha pasado un mes desde que estalló la bomba de que podría haber empezado una relación sentimental con Edmundo Arrocet. Será este sábado 22 de enero en Sábado Deluxe (22.00 horas, Telecinco), tal y como informaron María Patiño y Terelu Campos en el espacio Sálvame Lemon Tea. Hay mucho de lo que hablar.

Hay dos grandes temas que vertebrarán el discurso de la ex de Ángel Cristo y ambos relacionados con su vida personal. El primero viene de lejos y es su relación con el Rey Juan Carlos I. Bárbara fue noticia hace algunas semanas después de la petición de un diputado de Compromís para que la vedette compareciera en el Senado para «explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado».

Bárbara Rey responderá a preguntas directas, sin filtro, como por ejemplo con el Rey emérito durante dos o tres horas en casa de un amigo suyo, cerca de la Zarzuela. Patiño también avanzaba que «va a hablar del Rey y de las Campos». «Qué raro que hablen de nosotras», decía Terelu Campos con mucha ironía.

Por otro lado, el de Edmundo Arrocet será el segundo gran punto caliente de debate. Mucho se ha hablado de lo que hay entre ellos desde que sorprendieran a todos posando juntos y con gran complicidad, en una fiesta organizada por la empresaria Clara Tena, en el Hotel Wellington de Madrid. Ahora, la invitada definirá claramente la calidad de su relación con el exnovio de María Teresa Campos.

El nombre de la periodista va a salir a relucir durante su entrevista en Sábado Deluxe. Así se desvelaba en el cebo emitido por la cadena: «Se ha hablado mucho de problemas entre Teresa y yo. El sábado lo dejaré claro porque hay personas y cosas que ocurrieron hace años que no las recuerdan». Además, niega sentirse utilizada sentimentalmente por Bigote Arrocet porque «Para sentirse utilizada te tienes que dejar. Ya os lo contaré». Todo un aperitivo para abrir boca y dejar con ganas de más.

La última vez que Bárbara Rey Pisó el plató del programa sabatino de Telecinco fue el pasado mes de septiembre. Por entonces, había encima de la mesa un asunto de lo más delicado también. Su hija, Sofía Cristo, había desvelado en Secret Story que había sido víctima de abusos sexuales cuando era joven. La de Totana se mostró muy afectada frente a María Patiño:» Le doy gracias a Dios de no haberme enterado cuando mi hija era pequeña porque hibiera ido directamente a matarlo. Yo me entero en ese momento y lo mato o la mato porque no sé si es un hombre o una mujer». Pero ahora regresa con otras cuestiones pendientes que buscará zanjar de una vez por todos.