Así ha sido el cumpleaños de María Teresa Campos: tranquilo y en familia

Como ya es costumbre, todas las miradas estaban puestas en este 18 de junio, el cumpleaños de María Teresa Campos. La veterana presentadora, que se encuentra alejada del foco mediático y lidiando con el deterioro de su salud, ha soplado las velas en la intimidad de su hogar. Una jornada tranquila y rodeada de los suyos, muy lejos de las fiestas por todo lo alto de antaño. En esta ocasión no ha habido looks primaverales llenos de color ni posado frente a los medios de comunicación, pero sí una comida familiar con una notable ausencia y un invitado sorpresa.

Aunque se retiró hace tiempo de la esfera pública, la presentadora continúa siendo protagonista de la actualidad, sobre todo si una ocasión como esta lo requiere. Es por ello que el programa Fiesta se ha desplazado hasta la puerta de su hogar para descubrir cómo ha vivido esta nueva vuelta al sol. Y allí se ha encontrado con Alejandra Rubio, que no ha dudado en desvelar algunos detalles de este día tan especial. «Una comida, como todos los años, juntos y ya está», ha sentenciado la joven. Pese a no querer ahondar en detalles, la colaboradora de Telecinco ha desvelado la presencia de un invitado inesperado: su padre. «Está mi madre, mi padre, mi tía y mi tío, y mi prima. Y Toñi, que es como de nuestra familia», ha dicho.

El ex marido de Terelu Campos, a pesar de no compartir vida ya con la televisiva, ha querido estar presente en el cumpleaños de María Teresa, por el cariño que a día de hoy la sigue guardando. «Ha estado el yerni, como Teresa llama al ex marido de Terelu», han explicado desde plató, dejando claro que la periodista le tiene mucho aprecio por lo que ha querido que se sumase a este acontecimiento familiar. «Aunque se hayan divorciado, la relación siempre ha sido muy buena, en todos los acontecimientos está. Lo han hecho muy bien y también Terelu», han apostillado.

Sin embargo, quien no ha estado soplando las velas junto a la veterana comunicadora ha sido su mano derecha: Gustavo Guillermo. Tal y como informábamos desde Look hace apenas unos días, en esta celebración íntima y discreta no ha asistido su conductor, que se ha convertido ya en su persona de máxima confianza. Y, aunque se desconocen los motivos de su ausencia, seguro ha sido un gran varapalo para María Teresa.

El último parte sobre su salud

Este digital también tenía acceso a su estado de salud, el mismo que ha hecho saltar las alarmas en varias ocasiones desde que se alejase por completo de la televisión. Fuentes de toda solvencia (y del entorno de la presentadora) contaban para Look que la edad estaba haciendo mella en ella, pero que hasta el momento está todo estable: «Los últimos análisis han salido bien, su corazón funciona bien y está fuerte por dentro, aunque hecha un fideo (de delgada), veremos…».