EXCLUSIVA | Toñi Moreno: «Mientras tengan mi foto en el pasillo, la mitad de mi corazón es de Mediaset»

Puede que no exista mayor placer para una persona que volver a casa. Una sensación que se disfruta más con el paso de los años, como el buen vino. En el caso de Toñi Moreno, después de haber catado todos los manjares posibles, si se permite continuar con los símiles gastronómicos. En otras palabras, la presentadora regresa a Canal Sur, la cadena autonómica andaluza en la que despuntó allá por los años 90. Lo hace con un magazine de mañana, de pura actualidad, información, opinión, debate y crónica social, la horma de su zapato a nivel profesional. Será el próximo 18 de septiembre cuando se ponga a los mandos de su nuevo programa, que le dará la posibilidad de volver a afincarse en Málaga, una ciudad a la que le tiene mucho cariño. Otro regreso.

Hablar de Toñi es hacerlo de una de las presentadoras más consolidadas de este país. Empezó en la pequeña pantalla con tan solo 14 años, sin apenas presupuesto y pintando decorados. Pero también sabe lo que es desenvolverse en grandes producciones. Ahora ha cumplido 50 y puede presumir de haber probado suerte en formatos diversos. Quizá uno de sus mejores valores es que nunca ha rechazado una propuesta por más que de primeras fuera un choque para ella, como sucedió en el caso de MYHYV. Por ello, experiencia le faculta para hablar de la etapa de profundo cambio que está experimentando la televisión en los últimos meses.

El 2023 va a ser recordado como el año de la gran metamorfosis de la pequeña pantalla española tal y como la conocíamos. Quién mejor que ella para hablar sobre la nueva temporada televisiva, los nuevos rostros y los nuevos fichajes de la pequeña pantalla. Look ha mantenido una interesante y agradable charla de pura televisión con Toñi Moreno, que nos atiende con suma amabilidad.

Toñi Moreno en televisión / Gtres

Es realmente un privilegio poder charlar con ella sobre el contexto televisivo que desde la primera semana de septiembre podrá degustar el espectador desde sus casas. Y también de cómo afronta su vuelta a casa para conducir otro magacín: «Vuelvo a Canal Sur con mucha humildad y muchas ganas de no fallar. Estoy muy contenta», afirma.

La misión principal de Moreno en Hoy en Día es la de «que sea un programa que lo haga la gente. Es decir, que quien esté en su casa y quiera opinar de un tema que estemos hablando, tenga la libertad de llamarnos y entrar en directo. Que sea un programa vivo por gente que se representa a sí mismo y no a nadie (…) Además, estamos en un momento en el que las risas son importantes y yo voy a procurar que haya muchas», cuenta.

Este nuevo trabajo le va a ‘obligar’ a mudarse a un lugar que conoce muy bien. Obligar entre comillas porque está fascinada por ello: «Me encanta la ciudad donde se hace. Vuelvo a Málaga y eso es un regalo. Ahora está de moda, pero yo he vivido allí en diferentes temporadas de mi vida, más de 10 años. Muchos piensan que soy malagueña, además fui reportera de Málaga para Andalucía Directo. Pero ha cambiado mucho desde que yo llegué. Se ha modernizado y es la ciudad de los museos, vive mirando al puerto y el centro antes no se podía transitar».

Resulta imposible no preguntarle por el gran cambio de la televisión en todas sus cadenas y esto es lo que opina: «Está todo tan convulso que me parece que es una oportunidad para todos. Hay una revolución en Mediaset, otra en TVE, las plataformas… y hay una cosa que me parece a tener en cuenta que son las redes sociales como grandes generadoras de contenido. Y recalca el gran abanico de posibilidades que se ofrecen: «Ahora hay una gran oferta y la tele tiene que ofrecer algo muy potente para que se quede contigo. Es un reto apasionante hacer algo que sea atractivo para la gente. La nueva temporada es un año apasionante para la televisión», concluye.

El guiño de Toñi Moreno a Mediaset

En medio de esta etapa de cambios emerge con fuerza el nombre de Mediaset. Quizá el grupo de comunicación con sede en el madrileño barrio de Fuencarral haya sido el mayor animador de este proceso al experimentar una reconversión importante. Su política de contenidos ha cambiado y desde hace meses se apuestan por otros formatos y por nuevas caras.

Toñi Moreno es una voz autorizada para hablar de una cosa que conoce a las mil maravillas: «He vivido ocho años muy intensos en Mediaset donde me han dado la oportunidad de hacer de todo, desde actualidad a documentales, programas de entretenimiento, de citas, magacines, realities… yo he trabajado en todas las cadenas pero tengo dos grandes agradecimientos en mi carrera, a Canal Sur y a Mediaset», empieza diciendo.

Antiguo equipo de ‘Viva la Vida’ con la foto de Toñi Moreno en Mediaset / Redes Sociales

Sobre la nueva línea adoptada, la presentadora considera que «son decisiones valientes y arriesgadas. Hay posibilidad de que no te salga bien, pero valoro mucho al que lo hace. Por ejemplo, poner a Ana Rosa Quintana en la tarde es una decisión de quien quiere luchar por la audiencia. Me gustan las decisiones que se toman en la casa, porque para mí sigue siéndolo». De hecho, nos sorprende dejando toda una declaración de intenciones: «Mientras no quiten mi foto del pasillo, la mitad de mi corazón es de Mediaset, aunque no tenga programa. No descarto volver».

Ana Rosa, Jorge Javier y otros nombres propios

Uno de los platos fuertes que la audiencia tendrá la oportunidad de poder ver será el que enfrente a Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez. Valenciano y catalán se batirán en duelo con un incombustible El Hormiguero y los nuevos Cuentos Chinos. Toñi tiene palabras buenas para ambos: «A Pablo no tengo el gusto de conocerlo, pero lo admiro mucho y suelo verlo. A Jorge le tengo muchísimo cariño y tengo el corazón de su lado porque es mi amigo, le deseo toda la suerte del mundo».

Toñi Moreno en una imagen de archivo. / Gtres

Se hace difícil no asociar la figura de Jorge Javier a Sálvame, del que él mismo se autodenominaba ‘rey del cortijo’. Pero el crecimiento viene cuando sales de la zona de confort y de eso Toñi Moreno sabe un rato: «Cuando me ofrecieron Mujeres y Hombres y Viceversa yo dije ‘señores, yo esto no lo voy a saber hacer porque soy muy cateta y muy antigua en mis quereres. Sin embargo, aprendí mucho de los chavales y eso que pensé que no iba a ser capaz de entenderlos».

No podíamos finalizar esta entrevista sin preguntarle a Toñi Moreno si después de más de cuatro décadas en la televisión, le queda algún reto por cumplir. Y sorprende con su ambiciosa respuesta: «Me queda todo. Tengo 50 años y le estoy dando la vuelta al jamón. Me queda no quedarme atrás, me preocupa mucho eso. He montado una empresa de comunicación porque tengo que aprender de gente joven que me diga que no tengo ni idea de nada. A mí me ha ayudado siempre desde pequeña ser tan curiosa y eso es lo que me mantiene viva y joven. Quiero aprender de todo y siento que no sé de nada». Palabra de Toñi Moreno.