A punto de comenzar la nueva temporada televisiva, son muchas las cadenas que promocionan sus últimos fichajes y nuevos formatos que la compongan. Especialmente Telecinco que, tras el final de Sálvame en todas sus versiones el pasado mes de junio, se ha visto obligada a reubicar su parrilla prácticamente al completo. El cambio más sonado es, indiscutiblemente, el regreso de Ana Rosa Quintana a las tardes del buque insignia del grupo de comunicación con TardeAR tras casi dos décadas al frente de El Programa de Ana Rosa que, será sustituido, a su vez, por dos nuevos formatos con Ana Terradillos y Joaquín Prat a la cabeza, respectivamente.

Según ha dado a conocer la cadena en las últimas horas, los nuevos programas que hagan competencia directa a Espejo Público en Antena 3 y Mañaneros en TVE, llevan como nombre La mirada crítica, donde la periodista donostiarra, que está actualmente al frente de Cuatro al día, pondrá la lupa en la actualidad y el análisis político; y Vamos a ver, donde, por su parte, Joaquín Prat se acercará a los grandes temas de interés social y entretenimiento. Al lado del Prat estará Patricia Pardo, que será copresentadora en la sección de sucesos y actualidad. El mismo papel que hasta ahora desarrollaba con Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana en una rueda de prensa / Gtres

Ambos programas se estrenarán, según lo previsto, el próximo día 11 de setiembre. De ahí, que vayan viendo la luz también los nombres de algunos de los colaboradores, como el de ni más ni menos que Jesús Cintero. El periodista, recordado por estar al frente de Las mañanas de Cuatro, volverá a la pequeña pantalla, tal y como ha informado El País, ocho años después de su fulminante salida de Mediaset en 2015 por, según trascendió «falta de pluralismo y objetividad». «La línea editorial de Mediaset España es coherente en toda su programación y tiene el claro objetivo de informar, que no formar, a los espectadores a través de un pluralismo con el que dar voz a absolutamente todas las opiniones políticas y con unos presentadores que traten la información de manera objetiva», argumentó Mediaset en el momento de su cese.

«La gente no es tonta y sabe perfectamente lo que ha pasado. Los que hemos estado en programas de televisión en los que logramos sumar audiencias, hemos tenido problemas para seguir adelante. Yo viví la experiencia de Las mañanas de Cuatro, y mira lo que ha ocurrido en este país a partir del año 2014. Hasta ahora sabemos una mínima parte de lo que realmente ha ocurrido. Solo conocemos la punta del iceberg, de los movimientos para quitar a personas molestas, también a periodistas. Hubo amenazas serias para que mi programa no estuviera y me quitaran de en medio», contó Cintero años después en una entrevista al Diario Público.

Jesús Cintero en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

Jesús Cintero se sumará al equipo de La mirada crítica. Un programa acorde a otros en los que ha aparecido en los últimos años. Pues desde su marcha de Mediaset, el periodista ha aparecido en varios formatos de La Sexta, llegando incluso a estar al frente de Carretera y manta, entre 2019 y 202o; o en TVE. En la cadena pública, Cintero condujo el espacio de actualidad política Las cosas claras durante una sola temporada.