Continúan los bailes de sillas: Pilar Vidal ficha por Antena 3

Continúan los bailes de sillas en las cadenas de televisión. Aunque todo el mundo creyó que con el despido fulminante de Paz Padilla de Telecinco se cerraban las salidas de la cadena de Fuencarral, nada más lejos de la realidad. Sin embargo, todo cambió tras la retirada de Sálvame de la parrilla, que echaba su cierre para siempre después de 14 años en emisión. Ahora, de cara a la nueva temporada en la pequeña pantalla que comenzará en septiembre, se están cerrando los fichajes.

Se ha podido conocer que Sonsoles Ónega se ha llevado a su terreno a Rebeca Haro, que será su sustituta durante su periodo de vacaciones. Pero no todo ha quedado ahí pues, tal y como ha confirmado Algo Pasa TV, la próxima en unirse a las filas de la competencia será Pilar Vidal. La periodista del corazón se incorporará hoy, a las 18:00 horas, al equipo de Y ahora Sonsoles y parece que para quedarse. Atrás ha dejado ya su andadura en Mediaset, donde su nombre comenzó a sonar con fuerza al ser una de las máximas defensoras de Rocío Carrasco.

Pilar Vidal en ‘Sálvame’ / Telecinco

Quién es Pilar Vidal

En los últimos meses de vida de Sálvame, Pilar Vidal fue parte de su elenco. Periodista del corazón, enfocó su carrera en la crónica social, contando con una larga trayectoria a sus espaldas. Además de ejercer como colaboradora en la pequeña pantalla, ha sido redactora en LOC y directora en Jaleos. En la radio ha sonado su voz en EsRadio y en televisión ha ejercido de subdirectora en Tenemos que hablar, aunque en ocasiones se ha dejado ver en Espejo público.

Pilar Vidal en el ‘Deluxe’ / Telecinco

Estos últimos años, Pilar Vidal ha estado muy presente en Telecinco, tanto en Viva la vida, como en Fiesta o esporádicamente en el Deluxe. Al parecer, fue su cercanía con la familia Preysler la que la llevó a ocupar una silla como colaboradora, aunque cabe destacar que su nombre sonó con más fuerza que nunca a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, ejerciendo como perfecta defensora de la que ya se ha convertido en su amiga. «Algunas ya conocíamos que estabas destrozada por dentro pero que intentabas sacar fuerzas de donde no tenias para seguir viva. Me imagino esa gente que te ha llamado mala madre, se han burlado de si hasta no te hacías las mechas, espero que se hayan sentido ridículos», escribió en su sección de ABC después de emitirse Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Pilar Vidal y Rocío Carrasco en la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres / Gtres

A raíz del Código Ético de Mediaset, no se volvió a escuchar el nombre de la ex de Antonio David por los platós de la cadena, como tampoco Pilar Vidal se pronunció sobre su amiga. Ahora, la periodista ha encontrado su plan B tras el fin de Sálvame: Antena 3. Se desconoce hasta cuándo estará en las filas de Ónega, pero está claro que la que fuera presentadora de Ya son las ocho va a por todas. Es más, en las últimas horas se ha podido saber que su programa ha vuelto a pescar del río de Telecinco, esta vez rescatando a Miriam Gimeno, periodista de las secciones de política y sucesos de El programa de Ana Rosa.