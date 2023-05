Con esparadrapos y puntos: Bibiana Fernández reaparece tras su última operación

Después de prácticamente una semana alejada de los focos mediáticos, Bibiana Fernández ha vuelto a la carga. La colaboradora de El Programa de Ana Rosa se sometía a una intervención quirúrgica en la zona del pecho a consecuencia de la existencia de líquido en una de sus axilas. Una operación que no resultaba ser en absoluto grave para la tertuliana, que horas después se animaba incluso a informar de su último parte de salud a sus casi 500 mil seguidores de Instagram a golpe de imagen.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la que fuera chica Almodóvar ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para mostrar el resultado de su cambio sin reparo alguno. Con una instantánea con Pamela y la compañía de su perro, Bibiana ha reaparecido visiblemente contenta: «Mamá y Joe, by @carlospuigpadilla Ya veis estoy divina, me puse el sombrero porque tengo los esparadrapos en las orejas y sin maquillaje ni pelo, para no mojarme los puntos 🤷‍♀️», escribía en el post en cuestión, demostrando así haberse recuperado en tiempo récord.

Como no podía ser de otra manera y en cuestión de instantes, la publicación de Fernández ha acaparado miles de «me gusta» y comentarios de apoyo de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional como el de Loles León o Rossy de Palma, las cuales no han tenido reparo en dejar entrever la gran amistad que las une a la que fuera su compañera de profesión en el pasado pese a que sus caminos a día de hoy no tengan nada que ver.

A raíz de este movimiento, todo indica que muy pronto la intérprete volverá a a ocupar su puesto habitual en el programa de las mañanas de Telecinco, comentando algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Algo que lleva sin poder experimentar desde hace unos días a raíz de estar intervención de la que ella misma informaba: «Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca», sentenciaba, dejando entrever que su imagen sigue siendo primordial para ella y que es por ello por lo que se pone en manos de los mejores profesionales para que así todo salga según lo esperado y poder retomar su día a día cuanto antes. Tanto es así, que la propia Bibiana aclaraba que «sin pasar 24 horas estar así no es normal», indicando que el doctor pertinente había hecho un trabajo exitoso del que Fernández ya presume en su Instagram con la mirada puesta en el futuro y habiendo dejado así atrás un problema que ya la llevaba persiguiendo cierto tiempo hasta que finalmente ha dado un paso al frente a la hora de operarse para dar pistoletazo de salida a una nueva etapa en su vida sin preocupaciones de este tipo.