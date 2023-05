Bibiana Fernández sorprendía ayer a sus seguidores con una imagen nunca antes vista. Sin maquillaje y ataviada con la ropa del hospital, la colaboradora de El programa de Ana Rosa anunciaba su paso por quirófano. Una noticia que hacía saltar todas las alarmas y tras la que ha reaparecido para aclarar la situación.

«Perdón si no respondo», ha comenzado explicando a través de sus stories. Con una foto del interior de su hogar, la televisiva ha comunicado que se encuentra en casa después de la operación, pero dejando un intrigante mensaje imposible de descifrar: «El médico dice que apunta». Sin más detalles, Bibiana Fernández ha dejado entrever que ya ha recibido el alta hospitalaria y que, a juzgar por las imágenes, se encuentra recuperándose en la intimidad de su casa. Después de compartir esta fotografía, ha vuelto a reaparecer en la red: «Fijaos qué escándalo de día. Pero como no puedo tomar el sol, aquí estoy, sentada como una pava».

Hasta el momento, no han trascendido más detalles de este paso por quirófano, pero seguro que ella misma se encargará de mantener informados a sus más de 465 mil seguidores, que no han dudado en mandarle mensajes de cariño. Algo que también han hecho los rostros más conocidos de nuestro país, como Paula Echevarría, Chenoa, India Martínez o Antonio Banderas, que le ha dejado unas emotivas palabras en su post: «Querida amiga, mucho ánimo». A lo que ella ha respondido cariñosamente: «La semana que viene ya estoy en la pelea».

Un nuevo revés

Fue hace tan solo dos días cuando Bibiana anunciaba su intervención a través de Instagram: «Cierro por reforma, tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca. Gracias y daré noticias». En ese momento, fue mucha la preocupación de sus seguidores por su estado de salud, pero no tardó en reaparecer para explicar el por qué de su operación y tranquilizar a sus más fieles followers. «Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho gracias a dios porque había líquido en la axila», comenzaba explicando, para después dar las gracias al doctor Federica Mayo Martín, un conocido cirujano plástico, estético y reconstructivo con sede en Madrid. «El talento del doctor y el equipo… Una es un poco mutante, cortarte el pescuezo y, sin pasar 24 horas, estar así no es normal. Me dice que no hable y estoy hecha un loro», decía tirando de humor.

A sus 69 años, Bibiana Fernández ha pasado en numerosas ocasiones por quirófano de la mano de la medicina estética. Y no ha tenido ningún reparo en comunicarlo abiertamente. Entre sus retoques se ha sometido a una abdominoplastia para desprenderse de la grasa del abdomen; a una blefaroplastia para suavizar las bolsas de los ojos; y a un aumento de labios del que se arrepiente y así lo hizo saber. «Yo metí la pata, tenía una boca que era estupenda. Se puso de moda inyectarte en los labios, yo me inyecté y me estropeé la boca. El médico siempre me decía que no me pusiera, que tenía la boca muy bien. Si yo te enseño fotos de hace 40 años, tenía una boca preciosa», sentenció.