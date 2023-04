Corría el mes de marzo de 2018 cuando Paula Echevarría y David Bustamante hicieron oficial su divorcio. En aquel momento era un secreto a voces que en su casa «pasaban cosas» y que el final de ambos no iba a tener perdices. No obstante, decidieron hacer un comunicado oficial en el que anunciaban el final de su amor: «Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar, con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación, que hemos firmado el acuerdo de divorcio. Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos». Ahora, podemos decir que sus caminos vuelven a estar unidos y lo vamos a demostrar

La culpa de que sigan unidos la tiene un negocio millonario con buen aroma. En otras palabras, sus perfumes. Porque no solo de pan vive el hombre ni de fama Paula Echevarría. Ya lo dijo ella misma: «Yo me he ganado mi popularidad trabajando, no siendo un chocho». El caso es que tanto la asturiana como el cántabro llevan años facturando importantes cantidades gracias a lanzar al mercado sus fragancias personales, llevadas al mercado por la misma empresa: Puig. La misma que, por cierto, colabora de manera idéntica con rostros de la talla de Malú, Aitana, Marc Márquez o Antonio Banderas.

Antes de hablar del presente es el momento perfecto para echar un vistazo al pasado para entender cómo Paula Echevarría y David Bustamante han llegado a mantener este rentable proyecto. El camino comenzó en septiembre de 2012, cuando el cantante cántabro estrenó su primera entrega en envase pequeño. Era la inolvidable Muy Mio. Bustamante acertó a definir su primer perfume como un aroma «a temperamento, vainilla y madera».

Tuvieron que pasar tres años para ver cómo Paula Echevarría seguía los pasos de su ex marido. También en septiembre, pero de 2015, lanzaba al mercado su colonia, llamada Paula. Para componerla quiso volcar en ella su personalidad a través de recuerdos de su vida como los de Candás, el pueblo natal de la actriz, el olor de los jabones de su abuela, el olor de su hija Daniella e incluso el día de su boda con el de San Vicente de la Barquera.

La intérprete de Velvet se involucró plenamente con Puig para crear un producto que fuera fiel a sus vivencias y de él dijo que «es muy curioso que recuerde cómo olía mi abuela, ya que murió cuando yo tenía sólo seis años. No tengo recuerdos físicos de ella pero el olor lo tengo metido». Pura Paula.

Tres son los cabos que se atan para concluir que Paula y David han conseguido implementar un jugoso negocio con buen aroma: misma fecha de lanzamiento de su último perfume, la empresa que los crea y los suculentos beneficios que les genera tanto a uno como a otro.

Paula Intense fue la última creación de la actriz, compuesta por notas de freesia, lírio del valle y orquídea. Eso fue en octubre, pero hace escasos días ha vuelto a anunciar el lanzamiento de uno nuevo. Por su parte, Bustamante sacó pecho de sus fragancias durante su última visita a El Hormiguero: «Cada 30 segundos se vende uno de mis perfumes», dijo. Y fue más allá al bromear con que «soy un perfumista que canta».

Paula Echevarría, David Bustamante y un caballo ganador

Las cifras siempre son los mejores avales posibles para demostrar una afirmación. Y en este caso no engañan. Paula y David juegan con caballo ganador. Basta con echar un vistazo al balance de resultados de la compañía en 2022, publicado en su propia web oficial, para dejar claro que la marca que les hace sus colonias es exitosa. «Puig, la compañía líder en marcas únicas de belleza y moda, cerró 2022 con unos ingresos netos históricos de 3.620 M€, lo que supone un incremento del +40% respecto a 2021 (+30% a perímetro comparable y tipos de cambio constante), impulsado por el buen desempeño de sus marcas propias en un mercado en crecimiento por el retorno del consumo», esgrimen.

Si el presente es brillante en lo económico, el futuro invita a ser optimistas puesto que el crecimiento se prevé notable: «El plan trianual de Puig, presentado en marzo de 2021, apuntaba a unas ventas de 3.000 M€ en 2023 y 4.500 M€ en 2025. Gracias al crecimiento conseguido en los dos últimos ejercicios, la compañía ha superado su objetivo un año antes, duplicando así en 2022 los resultados de 2020 y situándose en una posición óptima para alcanzar la cifra objetivo de 4.500 M€ de ingresos en 2025». Toda una apuesta segura.

Cabe destacar que Look se ha puesto en contacto con Puig para participar en este reportaje, pero no hemos obtenido respuesta por parte de la marca de perfumes.