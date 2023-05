Primera imagen de Bibiana Fernández tras ser ingresada en el hospital

No está siendo el mejor momento en la vida de Bibiana Fernández. Así lo ha demostrado ella misma compartiendo una imagen desde el hospital que ha hecho saltar las alarmas a sus más de 400 mil seguidores en Instagram, razón por la que la colaboradora de El Programa de Ana Rosa se ha visto obligada a dar la cara y aclarar en qué punto se encuentra su estado de salud y los motivos exactos por los que ha creído oportuno su paso por quirófano.

Con una instantánea de su rostro en la habitación de la clínica en la que ha permanecido en las últimas horas, Bibiana ha tomado la palabra: «Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras», comenzaba explicando, para después entrar en detalles: «Lo importante era el pecho gracias a Dios porque había líquido en la axila, pero al talento del doctor y equipo, una es un poco mutante, cortarte el pescuezo y sin pasar 24 horas estar así no es normal @drfedericomayo, me dice que no hable y estoy hecha un loro 🤷‍♀️ Posdata tengo los esparadrapos en la orejas 👂», sentenciaba, dejando entrever así que se trataba únicamente de una intervención para mejorar su pecho y que nada tiene que ver con un tema que pueda interferir gravemente en su salud.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes el post se ha llenado de miles de «me gusta» y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Antonio Banderas, Tania Llasera, India Martínez o Paula Echevarría, los cuales no han dudado en dar ánimo a la que fuera vedette en una situación tan complicada, deseando que muy pronto pueda volver a casa y retomar su vida habitual con total normalidad.

Cabe destacar que esta operación no ha sido una sorpresa para los fans más fieles a Bibiana, ya que unos días antes de pasar por quirófano ya aclaró que tenía que hacerlo por un tema relacionado con su pecho, que a priori no era grave: «Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca», admitía, haciendo gala de la sinceridad que la caracteriza y demostrando que no tiene reparo en expresar los retoques a los que se somete, aunque en ocasiones sea un asunto que pueda generar controversia.

De esta manera, Fernández ha hecho que sus seguidores revivan lo que ya pasó en 2019, cuando tuvo que ser operada de una rotura en su dedo del pie derecho que mantuvo en vilo a sus más allegados. Una fractura aparentemente leve que, sin embargo, afectó drásticamente a los planes profesionales de la tertuliana, a la que no le quedó más remedio que cancelar su obra de teatro El amor está en el aire en el Teatro Fígaro de Madrid.