Justo cuando se cumple una década desde que Melanie Griffith (65) disfrutara por última vez de la Semana Santa malagueña junto a Antonio Banderas (62) y su hija en común con el actor español, Stella del Carmen Banderas (26), la actriz de Hollywood ha recordado con nostalgia la fecha, de la que se ha confesado devota. «Durante los 19 años que estuve casada con Antonio, una de las muchas experiencias extraordinarias que nos dio a mí y a los niños fue nuestra introducción y posterior amor por la Semana Santa», ha escrito Melanie en su perfil de Instagram.

«Es una tradición muy antigua y muy bonita. Durante la Semana Santa más de cien tronos representando a Cristo y a la Virgen María son llevados por las calles de Málaga todos los días y noches desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Es una semana mágica y mística. Mucha gente sigue a estos tronos en su recorrido, que a veces dura 8 horas. La primera vez que lo vi se me saltaron las lágrimas. Creo que es una experiencia espiritual. Es magnifico», añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith)

En el mismo post, la interprete de Working girl, Roar o Lolita, traslada «mucho amor» a su «familia y amigos en España», para que disfruten de unos días que ella misma solía seguir, ataviada con mantilla y peineta, desde los balcones de la céntrica calle Larios, una de las vías comerciales más emblemáticas de Andalucía que debe su nombre a Manuel Domingo Larios y Larios, II Marqués de Larios, promotor en el siglo XIX del desarrollo de la industria textil en la ciudad. Cabe recordar, además, que la actriz vivía en primera persona los preparativos de las procesiones, pues Antonio Banderas es, desde muy joven, costalero de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores. «La Virgen de Lágrimas siempre está en mi camerino», ha confesado el actor de El Zorro en varias ocasiones a los medios de comunicación.

La historia de (des) amor de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron durante la grabación de Two Much, donde Banderas interpretaba a un galerista que se inventa a un hermano gemelo para seducir a dos mujeres, interpretadas a su vez por Melanie y Daryl Hannah (62). «Cuando conocí a Antonio me sentí muy infeliz porque me di cuenta de que no podría estar con Don, más allá de si Antonio quería estar conmigo o no. Conocerlo cambió toda mi vida», expresó Melanie en una entrevista.

Pese a que por entonces Antonio Banderas estaba casado con la actriz española Ana Leza (61), muy pronto desató su pasión con la natural de Nueva York. Tanto, que en diciembre de 1995, los tabloides americanos y de nuestro país, contra todo pronostico, se pusieron de acuerdo: Antonio y Melanie Griffin eran la pareja del año.

El 14 de mayo de 1996 la pareja se dio el Sí, quiero y, apenas cuatro meses después el matrimonio dio la bienvenida a su primera hija en común. Su relación duró hasta el año 2014 cuando, para sorpresa de todos, anunciaron que se separaban. No obstante, ambos mantienen una relación cordial.