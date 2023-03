El nombre de Melanie Griffith (65) ha saltado de nuevo a las primeras filas de la crónica social después de que el pasado 9 de marzo, la hija de la actriz y modelo Tippi Hedren (93) y del publicista Peter Griffith, compartiera en su perfil de Instagram una imagen de ella junto a Jamie Lee Curtis (64), tomando un desayuno; que acompañó con un significativo texto que muchos entendieron como la salida del armario de la ex de Antonio Banderas (62). Y es que si bien es de sobras conocido que las dos actrices mantienen una muy buena relación desde hace varias décadas, lo que llamó profundamente la atención fue que Melanie se dirigiera a la intérprete de Halloween, My girl o Freaky Friday como girlfriend, en inglés, que, traducido al español significa «novia».

«Qué maravillosa es mi novia. Ella es verdaderamente todo, en todas partes, todo a la vez. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que recorren la gana de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y preciosos recuerdos. Te amo hasta la luna y vuelta», escribió.

Sea como fuere, lo cierto es que la popularidad de Melanie en si misma desde que comenzara su trayectoria en la industria cinematográfica ha ido in crescendo en la prensa internacional y también nacional. Pues es evidente que, más allá de su engagement en redes sociales, la actriz acapara las miradas de oyentes, televidentes y usuarios en portales digitales de nuestro país con qué menos que parpadear. Aunque no. No siempre fue así. En España, fue su relación con Antonio Banderas quien la catapultó a la fama al margen de sus éxitos profesionales.

Los dos se conocieron durante la grabación de Two Much, donde Banderas interpretaba a un galerista que se inventa a un hermano gemelo para seducir a dos mujeres, interpretadas a su vez por Melanie y Daryl Hannah (62). «Cuando conocí a Antonio me sentí muy infeliz porque me di cuenta de que no podría estar con Don, más allá de si Antonio quería estar conmigo o no. Conocerlo cambió toda mi vida», expresó Melanie en una entrevista.

Pese a que por entonces Antonio Banderas estaba casado con la actriz española Ana Leza (61), muy pronto desató su pasión con la natural de Nueva York. Tanto, que en diciembre de 1995, los tabloides americanos y de nuestro país, contra todo pronostico, se pusieron de acuerdo: Antonio y Melanie Griffin eran la pareja del año.

El 14 de mayo de 1996 la pareja se dio el Sí, quiero en una ceremonia atípica para dos estrellas de cine, pues tan solo hubo 12 invitados. «Fue sorprendente cómo salimos de la iglesia. Nos metidos en un taxi y nos escapamos de los paparazzi. Entramos a escondidas en un hotel, salimos por la puerta de atrás y nos metimos en otro taxi. ¡Pero al ir a pagar vimos que no teníamos dinero! Fue como una comedia de errores, pero muy divertida», expresó. Apenas cuatro meses después el matrimonio dio la bienvenida a su primera hija en común, Stella del Carmen (26). Su relación duró hasta el año 2014 cuando, para sorpresa de todos, anunciaron que se separaban. No obstante, ambos mantienen una relación cordial.