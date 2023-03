Amigas, solo, ¿o algo más? Esta fue la pregunta que inundó la red el pasado jueves cuando saltó la noticia de una posible relación sentimental entre las dos estrellas de Hollywood, Melanie Griffith (65) y Jamie Lee Curtis (64) después de que la hija de la actriz y modelo Tippi Hedren (93) y del publicista Peter Griffith compartiera en su perfil de Instagram una imagen de las dos tomando un desayuno, que acompañó con un significativo texto. «Qué maravillosa es mi novia. Ella es verdaderamente todo, en todas partes, todo a la vez. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que recorren la gana de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y preciosos recuerdos. Te amo hasta la luna y vuelta», escribió.

El post ya acumula más de 100.000 likes y mil comentarios entre los que destaca el de la modelo y productora cinematográfica estadounidense, Tyra Banks (49), «¡Adoro esta fotografía y os veo tan contentas….!; o el de Sandra Bernhard. «¡Las dos sois increíbles!».

Las actrices llevan cuatro décadas manteniendo una estrecha amistad de la que suelen presumir en sus redes sociales y que ahora podría haber dado un paso más allá. De hecho, hace escasas semanas, la ex de Antonio Banderas (62) compartió otra publicación con la actriz, dándole la enhorabuena por su nominación en los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 12 de marzo de 2023.»¡Muchas felicidades por tu nominación a la mejor actriz de reparto al premio de la academia! Te celebro y te amo hasta el universo y de vuelta», expresó Melanie. La interprete de My girl, A Fish Called Wanda o Freaky Friday, ha recibido este año su primera nominación al Oscar por su interpretación en la cinta Todo a la vez en todas partes.

Sea como fuere, el de Jamie Lee Curtis no sería el único gran amor de la ganadora del Globo de Oro estadounidense, pues son varias las parejas que se le han conocido a la actriz. Aunque sí la primera mujer.

Don Johnson

La primera vez que, en sus palabras, Melanie Griffith supo del amor, fue con tan solo 14 años, cuando se enamoró del entonces compañero de elenco de su madre, Don Johnson (73), que tenía 22. Los dos comenzaron una turbulenta y apasionada, a partes iguales, relación, que llevó a un estado de excesos de drogas y alcohol a la actriz. Don Johnson y Melanie se casaron en dos ocasiones.

La primera en 1976, unión que apenas duró un meses. La segunda, se produjo poco tiempo después de que Melanie se divorciara de su segundo marido, en 1989, el mismo año en que nació su hija en común: la también actriz y modelo estadounidense Dakota Mayi Johnson, más conocida como Dakota Johnson (33).

Steven Bauer

El actor cubano Esteban Echevarría, conocido artísticamente como Steven Bauer (66), a quién Melanie Griffith conoció durante el rodaje de la película She’s in the Army Now, fue el segundo marido de la actriz. Pero su romance y consecuente matrimonio duró poco. La pareja se casó el 8 de septiembre de 1981 y, apenas unos años después, en 1989, hicieron público su divorcio. un trance que a Melanie le costó mucho tiempo superar.

Fruto de ese matrimonio nació el que sería el primer hijo de Melanie, Alexander (37).

Antonio Banderas

Otra película fue testigo de la unión de Melanie con Antonio Banderas, la tercera y última pareja conocida de la actriz. Los dos se conocieron durante la grabación de Two Much, donde Banderas interpretaba a un galerista que se inventa a un hermano gemelo para seducir a dos mujeres, interpretadas a su vez por Melanie y Daryl Hannah (62). «Cuando conocí a Antonio me sentí muy infeliz porque me di cuenta de que no podría estar con Don, más allá de si Antonio quería estar conmigo o no. Conocerlo cambió toda mi vida», expresó Melanie en una entrevista.

Pese a que por entonces Antonio Banderas estaba casado con la actriz española Ana Leza (61), muy pronto desató su pasión con la natural de Nueva York. Tanto, que en diciembre de 1995, los tabloides americanos y de nuestro país, contra todo pronostico, se pusieron de acuerdo: Antonio y Melanie Griffin eran la pareja del año.

El 14 de mayo de 1996 la pareja se dio el Sí, quiero en una ceremonia atípica para dos estrellas de cine, pues tan solo hubo 12 invitados. «Fue sorprendente cómo salimos de la iglesia. Nos metidos en un taxi y nos escapamos de los paparazzi. Entramos a escondidas en un hotel, salimos por la puerta de atrás y nos metimos en otro taxi. ¡Pero al ir a pagar vimos que no teníamos dinero! Fue como una comedia de errores, pero muy divertida», expresó. Apenas cuatro meses después el matrimonio dio la bienvenida a su primera hija en común, Stella del Carmen (26).

Su relación duró hasta el año 2014 cuando, para sorpresa de todos, anunciaron que se separaban. No obstante, ambos mantienen una relación cordial. «De forma meditada y consensuada, hemos decidido finalizar nuestros casi veinte años de matrimonio de una manera amorosa y amistosa, honrando y respetando a los demás, nuestra familia y amigos, y al tiempo precioso que hemos pasado juntos», dijeron.