Un año más, la ciudad de Los Ángeles se ha vestido de gala para la celebración de los Globos de Oro. Ha sido una de las citas más esperadas de los últimos tiempos, después de los años marcados por la pandemia y que, por fin, se ha desarrollado sin restricciones y con todo el glamour y la sofisticación de antaño. Una ceremonia en la que, como era de esperar, la alfombra roja ha acaparado gran parte de la atención, con un despliegue de elegancia y estilo, de la mano de figuras como Ana de Armas, Cate Blanchett, Margot Robbie, Jenna Ortega, Claire Danes, Sigorney Weaver, Hillary Swank, Austin Butler, Brad Pitt, Colin Farrell y muchos otros rostros conocidos del panorama internacional.

La velada ha estado marcada por momentos para el recuerdo y divertidas anécdotas. A pesar de que la actriz cubana Ana de Armas era una de las favoritas a hacerse con el Premio a Mejor por su trabajo en Blonde, donde se ha puesto en la piel de la mítica Marilyn Monroe, finalmente ha sido Cate Blanchett la que se ha llevado el galardón, por su impresionante papel en No obstante, la cubana ha deslumbrado con un sofisticado diseño en blanco y negro con brocados de Luis Vuitton, con el que ha confirmado por qué es una de las mejor vestidas de Hollywood.

Una de las anécdotas de la velada ha venido de la mano de Eddie Murphy. El cómico no ha tenido reparos en recordar el bochornoso momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la anterior ceremonia de entrega de los Premios Oscar, cuando Rock hizo un comentario de poco gusto sobre Jada Pinkett. Eddie Murphy ha sido reconocido con el premio Cecil B. DeMille a su trayectoria. Durante su discurso, el cómico hizo gala de su humor irreverente al recurrir a una broma sobre el sbofetón de Will Smith a Chris Rock: «Llevo en la industria del entretenimiento 46 años, y en el mundo del cine 41 años. Para todos los nuevos artistas que nos acompañan esta noche, quiero compartir con vosotros un plan definitivo que podéis seguir para lograr éxito, prosperidad, longevidad y, sobre todo, paz mental. Es un plan que he seguido toda mi carrera. Es muy simple, solo hay que hacer estas tres cosas: paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos… y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu boca», ha dicho el actor, lo que ha provocado sonadas risas en el público.

Santiago Mitre fue el encargado de recoger el premio a Mejor Película en Lengua no Inglesa por el filme Argentina 1985. El director de la película subió al escenario junto al protagonista, Ricardo Darín, que protagonizó un divertido momento al decir, en castellano: «Para toda la gente de Argentina, después del Mundial, ésta es una gran alegría».

Colin Farrell ha sido reconocido con el premio a Mejor Actor de Musical o Comedia, pero, además, antes de empezar su discurso, cuando Ana de Armas fue a entregarle el premio, le dijo a la cubana que acabó llorando cuando vio Blonde y alabó su papel como Marilyn Monroe.

Sin duda, la gran protagonista de la noche ha sido Jennifer Coolidge. La intérprete se llevó el Globo de Oro como Mejor Actriz Secundaria por su papel en The White Lotus y su discurso fue uno de los mejores de la noche.

Aunque no recogió ningún premio, Brad Pitt acaparó la atenció en varios momentos de la noche. Algunos de los ganadores le mencionaron en sus discursos. Por un lado, Austin Butler, que le dijo un efusivo ‘te quiero’, mientras que Quinta Brunson reconoció que estaba nerviosa por tenerle delante.