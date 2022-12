Las búsquedas de Google se han convertido en una herramienta perfecta para conocer los personajes y temas que más interesan a la sociedad. Al igual que otros años, en este 2022 vuelve a ganar el amor, el desamor, la muerte y también la guerra, asuntos que, una vez más, han vuelto a formar parte de la actualidad mediática de personajes que, por alguno de estos motivos, se han convertido en los más buscados del año en la red.

En España, la lista la lidera Tamara Falcó. Pese a llevar varios años formando parte de la primera plana del espectro mediático, lo cierto es que este año han sido dos los motivos que explican que la marquesa de Griñón haya recibido semejante distinción. Uno de ellos es el estreno de su propia serie documental en Netflix, una producción que consiguió ocupar los primeros puestos del ranking nacional del contenido más visto por los usuarios en la citada plataforma digital, y en la que la hija de Isabel Preysler contó la historia de su vida, así como en qué consiste exactamente su día a día, de una manera sincera y absolutamente natural, un factor que terminó de enganchar hasta a los más reticentes a ver el reality.

El otro, y más destacable, es la polémica que ha protagonizado junto a la que fuera su pareja, Íñigo Onieva, cuando, tan solo unos días después de anunciar su compromiso, vieron la luz unas controvertidas imágenes del ingeniero besándose con otra mujer y, por tanto, siendo desleal a Tamara. Algo que enseguida propició su ruptura. En todo este tiempo, la colaboradora se ha mantenido firme a su postura de no querer retomar su relación con el empresario, mientras que este se ha encargado de enviarle pequeñas señales con las que probar su arrepentimiento y su deseo de luchar por una segunda oportunidad. Una decisión que Onieva siguió poniendo en práctica hasta hace unos días, cuando decidió tirar la toalla tras conocer que Tamara estaba rehaciendo su vida con Hugo Arévalo, un íntimo amigo de ambos.

A la marquesa de Griñón le sigue Will Smith, convertido en uno de los protagonistas del año por la sonada bofetada que le pegó a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar después de que el presentador bromease con el nuevo look de su mujer, Jada Pinkett Smith, quien reapareció con la cabeza rapada por sus problemas de alopecia. “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”, llegó a decirle el actor probando así que, efectivamente, se había tratado de algo real y no de una performance, tal y como algunos creyeron en un primer momento.

Isabel II ha sido otro de los personajes más buscados del año y la razón no es otra que su repentino fallecimiento el pasado mes de septiembre a los 96 años de edad y con el que se puso fin a una época histórica marcada por sus 70 años de reinado, el más longevo de la historia de Reino Unido. Su muerte alcanzó una dimensión social propia de su condición, que, más allá de dejar desolado a todo el planeta, hizo que todos los medios de comunicación internacionales quisieran cubrir cada cosa que iba sucediendo en el territorio británico durante varias semanas.

Los personajes más buscados fuera del top 3

El Festival de Eurovisión de este 2022 tampoco ha estado exento de polémica, de ahí que la representante española, Chanel Terrero, hoy en día considerada como un icono nacional, entre otras cosas, por conseguir la tercera posición en el certamen, el mejor resultado de nuestro país en años, haya sido el cuarto personaje más buscado en Google este año. Es ella quien precede a Shakira, que, una vez más, ha visto cómo su vida personal ha eclipsado a la profesional por su controvertida ruptura con Gerard Piqué y el largo y conflictivo proceso de separación en el que ambos se adentraron el pasado mes de junio, no siendo hasta hace apenas unas semanas cuando han conseguido cerrar el capítulo.

España quedó consternada con la muerte de la actriz Olivia Newton – John, pues si hay una leyenda de la industria cinematográfica, esa es Sandy, el personaje al que dio vida la actriz en Grease, una de las películas de Hollywood más destacadas a nivel mundial. Esta ocupa la sexta posición del ranking, seguida de Rigoberta Bandini, quien dio el salto a la fama a raíz de su participación en el Benidorm Fest haciendo de su canción un himno del feminismo; Anne Heche, fallecida el pasado mes de agosto tras sufrir un gravísimo accidente de tráfico; Vladímir Putin, por el rol protagonista que ha cobrado en la guerra que enfrenta al país que preside con Ucrania, al ser él quien inició la invasión al país europeo; y, en último lugar, Oskar Sala, algo que ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta que el considerado gran pionero de la música electrónica murió en 2002. Quizá el hecho de que Google quisiera rendirle homenaje haciéndole protagonizar una de sus tan emblemáticas animaciones tuviese algo que ver.