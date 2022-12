Shakira se enfrenta a su ‘annus horribilis’ en su balance más sincero

Podría decirse que el 2022 ha sido para Shakira una mancha negra en toda regla, y no es para menos. Si bien era durante el pasado mes de mayo cuando se daba a conocer la drástica decisión de la Audiencia de Barcelona al avalar al juez instructor a la hora de enviar a la de Barranquilla a juicio como acusada de fraude a Hacienda, unas semanas más tarde se daba a conocer su ruptura con Gerard Piqué tras más de una década de romance. Dos durísimos varapalos que poco a poco está consiguiendo afrontar con la ayuda de sus seres queridos, estando a punto de dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida en Miami y junto a sus dos hijos.

No obstante, y aprovechando que el mes de diciembre está a punto de finalizar, la cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de grabar un mensaje que le ha servido como perfecto balance del año que pronto pasará a formar parte de la historia. Lo ha hecho a través de Spotify, plataforma en la que han triunfado temas de su repertorio como Te Felicito o Monotonía, los cuales una gran parte de sus seguidores consideran toda una declaración de intenciones hacia el ex futbolista del FC Barcelona.

Sea como fuere, todo apunta a que este 2022 no ha sido nada fácil para Shakira, y así lo ha asegurado ella misma: “El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como buenos amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía y ustedes aún más”, comenzaba expresando, para después lanzar unas palabras de agradecimiento que no han pasado desapercibidas: “Quiero agradecerles por escucharme y permitirme expresar”, se sinceraba, revelando también cuál es su mayor deseo para el 2023 que está por llegar: “Ojalá en 2023 pueda corresponderles con todo el cariño que me dan y traerles buena música y mucho más”, zanjaba.

De esta manera, y en pocas palabras, la colombiana ha dejado entrever que espera que el Año Nuevo sea mucho más positivo que el 2022 tanto a nivel personal como profesional. No obstante, de todos los obstáculos que ha ido pasando en el camino, ha aprendido una serie de lecciones de vida que posiblemente le sirvan de cara al futuro, ahora que recientemente ha estrenado una nueva etapa de su vida como soltera mientras su ex disfruta de una segunda juventud de la mano de su actual novia, Clara Chía.

Ahora, el próximo mes de enero se presenta en la vida de Shakira como una nueva oportunidad de cambio al otro lado del charco, dejando atrás Barcelona y todos los recuerdos que trae consigo. Próximamente, la intérprete de Waka Waka se establecerá en Miami junto a sus dos pequeños, mientras que todo indica que el catalán también lo hará durante los diez días que establece el convenio para pasar con sus hijos, y si finalmente opta por establecerse de manera definitiva en la ciudad en cuestión, se procederá a llevar a cabo una custodia compartida de manera automática y sin mayor dilación.