La relación entre Shakira y Piqué sigue copando titulares. Aunque parecía ser una de las parejas más consolidadas del panorama internacional, su amor llegó a su fin y fueron ellos mismos los encargados de anunciarlo. Lo que nadie se esperaba es que este divorcio tomase un rumbo diferente y fuera el distanciamiento y la frialdad los protagonistas de su relación.

Ahora, cada uno por su camino y rehaciendo su vida, no han tardado en crecer los rumores sobre una nueva ilusión de la colombiana. Y es que, aunque el ex jugador del F.C. Barcelona ha dado una segunda oportunidad al amor de la mano de Clara Chía, la intérprete de Waka waka no ha hecho lo propio. Cabe destacar que, esta última semana, muchos han sido los medios de comunicación que han vinculado a la artista con un joven de San Sebastián. Su nombre es Gorka Ezkurdia y se trata de su profesor de surf. Una información que, desde la redacción de Look, podemos desmentir.

Fuentes de toda solvencia han confirmado a este digital que la única relación existente entre el surfista y la colombiana se remite meramente a lo profesional, haciendo hincapié en que este hombre no solo sería instructor de la cantante, sino también de sus hijos y, en su día, de Piqué. Queda descartado así que Shakira haya encontrado todavía el amor, pues su único objetivo en estos momentos tan complicados es velar por el bienestar de sus hijos.

Dijeron que #Shakira se había ido a #Miami pero no, fue a Cantabria y estaba acompañada. 🙊 https://t.co/Mw2FMJmH4t — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 30, 2022

Asimismo, la intérprete de Monotonía se ha encargado de emitir un comunicado para esclarecer la situación, tras ver el revuelo causado con una información que es totalmente falsa. “Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, ha rezado la misiva.

El decisivo final

A las 9:30 de la mañana del 1 de diciembre, Shakira y Piqué fueron citados en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 18 de Barcelona para ratificar su acuerdo de divorcio. Aunque no ha sido un camino fácil, ambos han velado por el bienestar de los pequeños Sasha y Milan, consiguiendo llegar a un acuerdo judicial con el que poner fin, de una vez por todas, a su historia de amor.

Los dos llegaron con rostro serio y acompañados de sus abogados, accediendo a las dependencias judiciales sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación. Eso sí, no se vieron en ningún momento, pues el documento a firmar se encontraba en una sala aislada a la que primero accedió la colombiana y, más tarde, el catalán. Una reunión que duró apenas 15 minutos y que ha conseguido cerrar esta complicada etapa.

Tras el acuerdo, se espera que la intérprete de Monotonía abandone Barcelona pasadas las navidades para comenzar una nueva vida junto a sus hijos en Miami. Solo regresará a España acompañada de su éxito musical y por una cuestión meramente judicial, pues tendrá que volver a declarar en los juzgados tras ser acusada por Hacienda de fraude fiscal.