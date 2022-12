Will Smith y Jada Pinkett, la clara imagen de ‘familia feliz’ en su esperada reaparición

No ha pasado ni un año de los Premios Oscar y de todas las polémicas que han traído consigo, y sin embargo, Will Smith ya ha protagonizado su esperada reaparición. Lo ha hecho durante la presentación de Emancipación, su nueva película y la cual supone un antes y un después en su trayectoria profesional y un carpetazo definitivo a la historia que hay detrás de la bofetada que dio a Chris Rock en plena gala de la Academia de cine.

La ciudad de Los Ángeles se ha vestido de gala para recibir al intérprete de El Príncipe de Bell Air y a sus seres queridos, habiendo posado todos ellos en el photocall del evento en cuestión dejando entrever que ninguna situación puede romper el vínculo familiar que les une. Y es que, muchos fueron los rumores que giraron en torno al artista y su esposa, Jada Pinkett, dejando entrever que atravesaban una crisis matrimonial. Algo que parece ser totalmente falso, sobre todo teniendo en cuenta la actitud cómplice que la pareja ha llevado a cabo durante toda la alfombra roja y con la que han aclarado que su historia de amor sigue siendo igual de fuerte que el primer día.

Sea como fuere, y pese a haber perdido muchas oportunidades laborales a raíz de su desliz en los Premios Oscar, Will ha confesado en varias ocasiones haberse arrepentido de lo sucedido, no teniendo más remedio que el de mirar hacia el frente y a todo lo que le depara el futuro, habiendo aprendido de los errores del pasado. Es por ello que el director Antoine Fuqua ha seguido confiando en él, dándole en Emancipación el papel de Peter, un esclavo que huye de una plantación en Luisiana mientras encuentra obstáculos como los cazadores y los pantanos en su camino hacia la libertad. Una película en la que Ben Foster y Charmaine Ningwa acaparan todo el protagonismo, dejando a Smith en un segundo plano que resulta ser toda una sorpresa teniendo en cuenta su impecable expediente profesional.

No obstante, y como no podía ser de otra manera al ser su reaparición, el actor ha acaparado todo el protagonismo, y no es para menos. Después de haber pasado meses de reflexión y de alejamiento del foco mediático, Will parece haber reunido fuerzas para volver a la primera plana y retomar su trabajo con total normalidad. Aún así, si su papel es considerado uno de los mejores del año, cabe destacar que no podrá recoger ningún Premio Oscar, ya que está penalizado por los organizadores dada su última actitud en el acto. Un castigo que Smith ha acatado con total respeto, habiendo entonado el mea culpa en diversas ocasiones e incluso habiendo llevado a cabo viajes espirituales para sanar su interior y volver a la carga con más fuerza que nunca y sin remordimiento alguno.