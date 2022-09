Ha pasado casi medio año desde que tuvo lugar la gala de los Premios Oscar 2022, y por ende, uno de los momentos que marcaron un antes y un después en la trayectoria de Will Smith. Pese a ser galardonado con la estatuilla a Mejor Actor, el protagonista de El príncipe de Bell Air no podía evitar perder los nervios al pegar un bofetón al presentador de la velada, Chris Rock, al hacer este último un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett. Un movimiento que tuvo una gran repercusión a nivel internacional, contando con partidarios y detractores a partes iguales.

Sea como fuere la opinión pública, lo cierto es que ese arrebato ha traído más quebraderos de cabeza que alegrías a Will. Tanto es así, que en un primer lugar, el artista tuvo que ingresar en una clínica de rehabilitación durante el pasado mes de abril para gestionar todo el estrés que le había conllevado en su día a día el hecho de abandonar la Academia de Hollywood después de que ésta le abriera un expediente disciplinario por “violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y comprometer la integridad de la Academia”, entre otras razones. Es por ello que se espera que el actor no vuelva a acudir a una gala de los Oscar de cara a los próximos diez años, aunque no ha renunciado al último premio que recibió en esa jornada pese a ser el protagonista de la cita, y no por sus habilidades cinematográficas.

Aunque era muy probable que Will tuviera alguna que otra dificultad a la hora de retomar sus quehaceres laborales por ser muchas las personas que no estuvieron de acuerdo con su actitud, lo cierto es que tres meses después de lo sucedido, el intérprete retomaba su actividad en el cine con el guion de la secuela de una de sus películas de éxito, Soy Leyenda. Así lo desvelaba The Sun, dejando entrever que todo el equipo estaba tomando su retorno como algo totalmente normal y previsto, aunque por aquel entonces, Warner Bros no había hecho pública su opinión ni una hipotética salida del profesional del proyecto en cuestión.

A día de hoy, y con Smith recién entrado en sus 54 años, parece que las aguas poco a poco vuelven a su cauce, y pese a haber perdido los nervios, los espectadores cada vez están más volcados con el que ha sido su ídolo durante tantos años. Tanto es así, que a través de un análisis de Q Scores, ha podido saberse que, aunque la imagen del de Filadelfia ha caído, no lo ha hecho de manera tan impactante como la de otros como Tiger Woods. Esto significa que la audiencia no ha considerado tan grave la bofetada. Aún así, y aunque en un primer momento fue catalogado por el 39% de los encuestados como su “estrella favorita”, unos meses más tarde tan solo lo era para un 24%, creyendo un 26% que lo sucedido había sido bastante “negativo”. De esta manera, también cabe destacar que, el poco apoyo de Jada Pinkett-Smith hacia su marido también hizo mella en su imagen, contando con únicamente un 6% de aprobación positiva según Schafer.