No es ningún secreto que la relación paterno-filial entre el príncipe Enrique y el Rey Carlos no está atravesando su mejor momento. Desde que el duque de Sussex decidiera alejarse -junto a Meghan Markle- de la monarquía, el vínculo con el Palacio de Buckingham se ha roto casi por completo. Y es que, parece que la decisión de abandonar sus deberes como miembro de la Familia Real británica, con el fin de vivir una vida más tranquila y alejada del foco mediático junto a la mujer de su vida, no es algo que haya sentado demasiado bien al hijo de Isabel II.

Ahora, tal y como ha confirmado The Mirror, el último movimiento de la difunta monarca fue intentar que Enrique y Carlos tendieran puentes, algo que no consiguió. Según los medios de comunicación británicos, a pesar de su empeoramiento de salud, Isabel II hizo un último intento de reconciliar al nuevo Rey con su hijo menor antes de tener que despedirse para siempre de ellos. Tal y como ha trascendido, este deseo de la soberana comenzó cuando Carlos III dejó de responder las llamadas del príncipe Enrique alegando que “no era un banco”.

Para situar la historia hay que remontarse varios meses atrás, cuando la Reina se retiró de los deberes oficiales tras la muerte de su esposo, Felipe de Edimburgo. En ese momento, fue su hijo Carlos quien comenzó a asumir más responsabilidades de la Corona, preparándose así para heredar el trono cuando su madre falleciese. Según ha informado The Mirror, en ese momento el marido de Meghan Markle comenzó a acercar posturas con su padre con un único objetivo: que le prestase dinero.

Algo que no sentó nada bien al que un día fue marido de Lady Di, que le dijo que cualquier solicitud financiera la hiciera a través de su asistente personal. Pero no todo quedó ahí, pues a Isabel II no le pareció justo el trato e intentó negociar la paz entre los dos. Sin embargo, cuando le preguntó a su hijo el motivo de este distanciamiento, este le respondió: “Porque no soy un banco”.

Y es que, al parecer, desde el Megxit, tanto el príncipe Enrique como su mujer no estarían pasando por su mejor momento financiero. Ahora que son económicamente independientes, han tenido que buscarse sus propias fuentes de ingresos, además de tener que contratar empresas de seguridad privada para velar por su bienestar tras retirar las que les pertenecían como miembros de la realeza.

Pese a que el alejamiento del príncipe Enrique con la Casa Real viene de lejos, lo cierto es que la división se ha hecho más notable tras salir a la luz el acuerdo de su libro. Bajo el título Spare, el hijo menor de Diana de Gales contará los detalles más inéditos de su vida en unas memorias que verán la luz a principios de 2023 y que, según ha trascendido, no dejan en buen lugar a la Corona británica. “Los miembros de la familia, incluido Guillermo, habían dejado de hablar con Enrique cuando se enteraron del contrato de su libro por temor a que lo que dijeran terminara impreso”, ha comunicado una fuente al digital.