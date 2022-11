Carlos III y Felipe VI se han reunido por primera vez desde que el hijo mayor de la Reina Isabel asumiera la jefatura del Estado el pasado mes de septiembre. A pesar de que el monarca británico ya recibió a los Reyes don Felipe y doña Letizia en el marco de los actos con motivo de los funerales de Isabel II, no se había reunido con Felipe VI en privado desde entonces.

La visita del Rey de España ha sido breve, aprovechando un acto que don Felipe tenía en Londres este lunes. Una reunión que, en principio, no estaba anunciada en la agenda de la Casa de S.M. el Rey y que se ha producido a media tarde, en torno a las 17:00, a la tradicional hora del té. Ha sido en la todavía residencia del monarca, Clarence House, que se ubica a pocos metros del Palacio de Buckingham. A pesar de que se espera que Carlos III se traslade al hogar oficial del monarca en Londres, por el momento no han trascendido detalles de cuándo podría tener lugar esta mudanza, es más parece que el actual jefe del Estado se siente cómodo en su actual residencia y no tiene prisa por organizar la mudanza.

La reunión se ha celebrado en el mismo salón en el que en el año 2017 se produjo el encuentro entre el entonces príncipe de Gales y su esposa, la duquesa de Cornualles, con los Reyes don Felipe y doña Letizia, que estaban de viaje de Estado en el Reino Unido. Una estancia que el ahora monarca utiliza de manera habitual para audiencias formales, por ejemplo, como cuando recibió, en 2019, al matrimonio Trump.

Se trata del Morning Room y es, quizás, la estancia más conocida de la residencia. Aunque ahora se utiliza para diferentes tipos de reuniones, lo cierto es que, en origen, fue concebido como cuarto para desayunar y entre los años 1949 y 1952, el duque de Edimburgo lo utilizaba como despacho y zona de estudio. Está ubicado frente al Hall y era la habitación preferida de la Reina Madre, a quien el Rey Carlos estaba especialmente unido. De hecho, cuando se trasladó aquí, el hijo mayor de Isabel II incluyó varios artículos personales de su abuela, como su colección de porcelana Royal Anchor Chelsea.

Did you know the Morning Room in Clarence House was originally designed as the breakfast room and, between 1949 and 1952, was used as The Duke of Edinburgh’s study?

Today it’s used by The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall for receptions and official visits. pic.twitter.com/J8VpKugDCl

— Clarence House (@ClarenceHouse) August 6, 2021