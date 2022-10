Ya hay fecha para el lanzamiento más esperado del 2023. Después de muchos rumores, ha trascendido que las memorias del príncipe Enrique verán la luz el próximo 10 de enero. Además de un relato íntimo y sincero, se espera que el duque de Sussex revele algunos de los secretos mejor guardados de la Familia Real británica. Y es que, tras el fallecimiento de Isabel II, Enrique quiso modificar algunos detalles de su libro, lo que hizo sospechar que sus palabras no dejaban en buen lugar a la Corona.

Un asunto que, de ser cierto, podría suponer la pérdida de su título real. Según ha informado Daily Mail, el Rey Carlos III podría romper lazos de forma definitiva con él y con su mujer, Meghan Markle. “Todo lo que el Rey puede hacer es retener los títulos para sus nietos Archie y Lilibet. En último instancia también podría quitarle los títulos a Enrique y a Meghan. No sé qué mas puede hacer. Si es tan malo como creo que es, entonces Enrique y Meghan se han vuelto completamente deshonestos”, ha confirmado un experto real al medio citado.

Bajo el título Spare, las memorias del Príncipe -escritas por el autor estadounidense J.R. Moehringer- prometen ser uno de los best sellers de la temporada. Fue el pasado 2020 cuando el hijo de Carlos III firmó un contrato con Penguin Random House para escribir sus memorias por un valor de aproximadamente 42 millones de euros, siendo muy probable que una de las cláusulas fuera guardar el secreto de su contenido hasta el día de su publicación.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.

SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/mu9zlwYflf pic.twitter.com/Uq0Noch08C

— Penguin Random House 🐧🏠📚 (@penguinrandom) October 27, 2022