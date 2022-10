Un mes después de la muerte de la Reina Isabel la rutina ha vuelto a la vida de los Windsor. Los integrantes de ‘La Firma’ han retomado su agenda, mientras que los duques de Sussex han regresado a California. Algo que, por otra parte, era previsible dado que, el propio Rey Carlos III dijo en su primer discurso oficial tras la muerte de su madre que les deseaba todo lo mejor en su vida lejos de Reino Unido.

A pesar de que Meghan Markle ya reapareció hace unos días en un nuevo episodio de su podcast y de que el matrimonio hizo públicas nuevas fotografías ‘oficiales’ justo el mismo día en el que el monarca retomaba su agenda, no ha sido hasta ahora cuando el príncipe Enrique ha vuelto al ojo público. El hijo menor del Rey Carlos ha participado en una videollamada con los ganadores del Premio WellChild desde su casa en California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WellChild (@wellchild)

Vestido con una camisa de color negro -quizás porque aún mantiene el luto por la muerte de su abuela-, el duque de Sussex no ha dudado en participar en esta breve reunión que se ha celebrado de manera virtual. El hijo del Rey Carlos intentó llegar a Balmoral para despedirse de su abuela, a la que estaba muy unido, pero no llegó a tiempo para pasar con ella sus últimas horas. Algunas fuentes apuntan a que la monarca estaba muy dolida con la actitud de su nieto, sobre todo, por la inminente publicación de sus memorias que, por ahora, han quedado en pausa.

Durante la llamada, Enrique ha hablado sobre sus hijos: “Están muy bien”, ha dicho el duque de Sussex. “Archie está muy, muy ocupado y Lili está aprendiendo a usar su voz, lo cual es genial”, ha comentado. El hermano menor del príncipe de Gales es patrocinador de la organización benéfica para niños y tenía previsto asistir a la entrega de los premios WellChild Awards 2022 el pasado 8 de septiembre, pero canceló su aparición debido a la muerte de su abuela.

La reaparición de Enrique ha coincidido con las últimas informaciones relacionadas con los títulos de sus hijos. Aunque ahora que Carlos es rey Archie Harrison y Lilibet Diana tienen derecho a ser príncipes, parece que el monarca no está dispuesto a otorgarles este título sin condiciones. Esto apunta la experta Katie Nicholl, que asegura que el soberano pone como condición que el matrimonio modere sus ‘ataques’ hacia la Corona y colabore en salvaguardar su reputación. Lo que sí parece claro es que, como no serán miembros trabajadores de ‘La Firma’, no tendrán tratamiento de Alteza Real, que queda limitado a las personas que representan a la Corona, como son los príncipes de Gales y sus hijos y otros miembros determinados.