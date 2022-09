El príncipe Enrique vuelve a estar en el punto de mira. Desde hace ya unos meses, el nieto de Isabel II ha estado escribiendo su propia biografía que, presuntamente, podría salir a la luz a finales de este año. En ella, el marido de Meghan Markle no solo cuenta sus vivencias en tono emotivo, sino que también habla de la Corona y sus integrantes, pero no para bien. Una cuestión que podría suponer una nueva batalla con la Familia Real británica en pleno duelo por la muerte de la Reina.

La pérdida de Isabel II es tan reciente que, según ha revelado The Sun, el hijo de Diana de Gales habría solicitado hacer cambios de última hora en su libro al considerar que algunos capítulos son “insensibles” para el momento que están viviendo. Aunque las memorias ya han sido firmadas y están listas para salir a la luz, el duque de Sussex podría haberse echado para atrás, una señal que indica que no está listo para dejar mal a la Corona y que podría suponer que lo que busca ahora es tender puentes con su familia.

“Puede haber cosas en el libro que podrían no verse tan bien si salen tan pronto después de estos eventos. Quiere que se cambien las secciones ahora. No es una reescritura total de ninguna manera. Quiere desesperadamente hacer cambios. Pero puede que sea demasiado tarde”, ha comunicado una fuente cercana a Palacio para el medio británico. Sin embargo, no todo es tan fácil, pues el príncipe Enrique ya recibió unos 35 millones de libras por sus memorias (cerca de 40 millones de euros) y se baraja la posibilidad de que se publiquen en Estados Unidos de cara al Día de Acción de Gracias, por lo que ya no hay vuelta atrás.

Al parecer, según apunta The Sun, la editorial Penguin Random House pagó al nieto de la Reina una cantidad de 20 millones de dólares por adelantado porque sabían que lo que reflejara en el libro iba a ser una bomba, además de “un éxito de ventas y exposición en todo el mundo”. Sin embargo, el primer borrador que recibieron fue “una decepción”, pues era muy emotivo y se centraba en problemas de salud mental que no era lo pactado. Una vez arreglado el asunto, el libro se terminó, se firmó y se estableció salir a la venta este otoño. “Se gastó mucho dinero y energía para asegurarse de que salga este año”, ha comunicado el digital.

Es por ello que, pese a las peticiones del escritor, no hay vuelta atrás y las memorias saldrán para desenmascarar a la Corona en un momento convulso, con el fallecimiento de Isabel II y la proclamación de Carlos III como Rey muy presente. Además, hace unos días se pudo saber que el duque de Sussex tenía intención de agregar nuevos capítulos al libro para contar el funeral de su abuela, algo que parece que finalmente no va a suceder. Y es que, pese a que su padre le ha suplicado que no publique sus memorias, el trato ya está firmado y el libro en el horno.