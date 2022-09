La revelación de un actor de ‘The Crown’ sobre el príncipe Enrique

La monarquía británica se ha convertido en el foco de atención desde el fallecimiento de la reina Isabel II. Tras los funerales muchos comentarios se han leído en todas partes sobre Meghan y Enrique y su relación de la familia.

Recientemente el actor Matt Smith, que fue el que interpretó el papel del duque de Edimburgo en la serie The Crown en su etapa más joven y al que también hemos visto en La Casa del Dragón, ha comentado que pudo charlar en una ocasión con Enrique el hijo pequeño del rey Carlos III y se dio cuenta de que veía la serie.

La respuesta de Harry

Según ha explicado en una entrevista para The Today Show el propio Matt Smith ha comentado que sabe que algunos miembros de la realeza inglesa han visto la serie como el príncipe Harry. «Conocí a Enrique una vez, en el polo, lo que suena un poco grandioso, pero no fue tan grandioso. Se acercó a mí y me dijo: ‘Abuelo’ ¡Vio la serie! Bueno, no puedo decir que sepa si lo ve actualmente, pero en ese momento sí la veía», ha confirmado el actor.

En la misma entrevista le preguntaron si sabía si algún otro miembro más de la realeza había visto The Crown. Matt Smith respondió: «Oí que la reina (Isabel II) veía la serie y, por lo visto, normalmente lo veía en un proyector el domingo por la noche».

Un actor con futuro

Matt Smith es un actor británico de cine y televisión de 39 años que es conocido por su trabajo en The Crown, pero también por Dr. Who o por dar vida a Daemon Targarean en la precuela de Juego de Tronos La Casa del Dragón. Su papel en Doctor Who le regaló una nominación en los Premios BAFTA en el año 2011 y el del Duque de Edimburgo otra al Emmy como mejor actor de reparto.

El actor quería convertirse en un jugador profesional de fútbol y logró jugar en los equipos juveniles del Northampton Town FC, el Nottingham Forest FC y el Leicester City FC. Sus sueños se vieron frustrados tras una grave lesión de espalda, pero su futuro cambió con cuando su profesor de teatro, Jerry Hardingham, sin que Smith se enterase, lo inscribió como el décimo miembro del jurado de una adaptación de Twelve Angry Men.

Este profesor logró también convencerle para que se uniese al National Youth Theatre de Londres y allí hizo sus primeros pinitos como actor como Thomas Becket en Asesinato en la Catedral y Basoon en El maestro y Margarita.