El Beatriz Madrid Auditorio ha sido el escenario elegido para celebrar la VII Gala de los Premios Anuales de la Asociación de la Prensa Deportiva, que no solo congregó a grandes personalidades del mundo deportivo, sino también del periodismo y de la política. Un evento que no se quiso perder el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, que fue uno de los galardonados de la noche.

El político miembro del Partido Popular agradeció el galardón que reconocía al ayuntamiento «por la capitalidad mundial del deporte en 2022», considerando que ha sido todo un éxito, pues se ha conseguido fomentar el deporte «con independencia de las condiciones que podamos tener». Además, Almeida anunció que iba a traer a España el mundial de hockey sobre hielo, el europeo de Triatlón y la prueba del europeo de bádminton. Sin embargo, la respuesta más esperada nada tenía que ver con el deporte, sino más bien con el cine.

Después del discurso apoyado por Almodóvar en los Premios Feroz a favor de la sanidad pública, Almeida no ha podido evitar comentar: «No discuto que Almodóvar es un gran cineasta, pero espero que, en un ejercicio de coherencia, la próxima vez que tenga un problema de salud que vaya a la sanidad pública y no a la sanidad privada, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y si alguien hace una apuesta tan entusiasta por la sanidad pública, la próxima vez que se trate en la sanidad pública y no en la privada». Y es que, el director de Volver no solo ha recibido las críticas del alcalde de Madrid.

El aplaudido discurso de Almodóvar

Fue el pasado domingo cuando el cineasta fue homenajeado con el Premio Feroz de Honor, dedicando así el galardón a todos los sanitarios: «Los problemas de salud de los españoles no afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la oportunidad de acudir a la sanidad privada. Este aplauso es por los sanitarios a los que aplaudíamos durante la pandemia. Lo que estás viviendo pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad». Mientras Yolanda Díaz o Miquel Iceta se mostraron emocionados con las palabras de Almodóvar, Alejandra Jacinto -candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid- hizo lo propio a través de su cuenta de Twitter: «El 12 de febrero tomaremos Madrid al grito unánime de sanidad pública».

El 12 de febrero tomaremos Madrid al grito unánime de sanidad pública. Pedro Almodovar en los premios #Feroz2023 pic.twitter.com/LW3jasvs9h — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) January 28, 2023

Además, el director de cine utilizó el escenario como altavoz para reivindicar «la espantosa situación» de la sanidad pública: «Ante la barbarie que se está llevando a cabo en la comunidad donde vivo, este colectivo lo está pasando muy mal. Su vocación es curar y, en muchas ocasiones, no pueden hacerlo por la situación de caos y precariedad en la que viven los servicios de Atención Primaria, algo que repercute en las urgencias hospitalarias y pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso».

A la cabeza de la manifestación

Pero esta no es la primera vez que Almodóvar se posiciona a favor de la sanidad pública. Fue el pasado mes de noviembre cuando más de 200 mil personas recorrieron las calles de Madrid para defender una sanidad digna y pública, entre las que se encontraba el director de cine: «Lo dice la Constitución: tenemos derecho a esa sanidad y, además, la estamos pagando. Por eso estoy aquí y me encanta que haya tanta gente». Pero ni esta vez ni las anteriores, sus palabras han estado exentas de polémica, pues son muchos los que le tachan de «hipócrita» por defender algo con lo que luego no predica.