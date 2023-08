Colate, concursante del nuevo reality mexicano ‘Hotel VIP’

Un nuevo reality ha aterrizado en Canal 5 de México. Se trata de Hotel VIP, un formato donde rostros conocidos vivirán unas vacaciones soñadas al mismo tiempo que serán sirvientes de sus compañeros, obteniendo diferentes beneficios que les irán asegurando su pase directo a la final. Entre los 16 participantes que han aceptado este gran reto, sin duda en España ha llamado la atención la identidad de uno en concreto. Se trata de Colate Vallejo-Nágera, empresario y ex marido de la cantante Paulina Rubio. Nació en 1972 en Madrid pero su salto a la fama fue de la mano de su boda con la intérprete de Ni una sola palabra. Pese a que su matrimonio terminó cinco años después por medio de una auténtica batalla judicial, lo cierto es que Colate ha sabido mantenerse por sí solo en la esfera pública desde entonces.

De hecho, Hotel VIP no será su primera participación en un reality de ese calibre. Y es que, si hacemos un breve repaso a su trayectoria en televisión, cabe recordar que el madrileño concursó en otros grandes programas muy conocidos en nuestro país como Mira Quién Baila, Supervivientes o Gran Hermano VIP 4. Por ahora, en ninguno de los anteriores consiguió alzarse con el premio final, pero puede que, en esta ocasión, la experiencia que lleva a sus espadas sobre la dinámica de este tipo de formatos le ayude para proclamarse como ganador.

A juzgar por sus propias palabras compartidas en las redes, Colate está muy agradecido de formar parte del elenco de este nuevo reality show, ya que confirma que es «uno de los programas más especiales» que ha conocido en su vida. «He tenido la suerte de participar… espero que lo disfruten mucho, porque no va a dejar indiferente a nadie», escribía para sus más de 110 mil seguidores. Hace una semana, el proyecto se presentaba en Televisa (empresa mexicana líder de producción de contenido audiovisual) y, por motivos que se desconocen, Colate no pudo asistir junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, su no presencia no le impidió mandar un fuerte abrazo a todos los que han formado parte del programa: «Desear que sea el éxito que se merece por todo el esfuerzo que todos le hemos dado a este enorme proyecto que el día 16 se convierte en realidad», sostenía.

Este nuevo trabajo al otro lado del charco ha generado un gran interés en sus fans españoles, quienes no han dudado en comentar la publicación de Colate para preguntarle si existe alguna manera de ver el programa desde España. Por otro lado, rostros conocidos como Poty Castillo, también han querido mandarle un mensaje de apoyo: «¡Vamos hermanito!», escribía con varios emojis de aplausos. Se desconoce el tiempo exacto que durará el reality en emisión pero lo que está claro es que el ex marido de Paulina Rubio entra con un gran apoyo de fuera que le hará vivir la experiencia al máximo.