El gesto de Colate con Paulina cuando falleció su madre

Nicolás Vállejo-Nágera ha sido uno de los asistentes al estreno de la última película de Santiago Segura en Madrid. Muy atento y amable, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera no ha dudado en hablar con los reporteros de la Agencia Gtres sobre la reciente pérdida que ha sufrido su expareja, Paulina Rubio, por la muerte de su madre o el libro en el que ha estado trabajando y que está a punto de salir al mercado.

El escritor no ha dudado en pronunciarse sobre la reciente muerte de Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio. Colate ha reconocido que no habla mucho con Paulina, sí que le ha ofrecido su apoyo: “Hablar no, porque no hablo mucho, pero sé que ayer estuvo trabajando, que imagino que es lo mejor que le puede pasar”, ha comentado, al tiempo que ha reconocido que llevó a su hijo al funeral antes de viajar a España. “Bueno, yo me ofrecí para lo que hiciera falta. Me puse a su disposición”, ha asegurado Colate, que sentencia que sigue sin tener relación con ella.

Susana Dosamantes falleció el pasado sábado a los 74 años en Miami, apenas unos meses después de que se anunciara que padecía un cáncer de páncreas. Fue la propia Paulina la que reveló la triste noticia de la muerte de su madre: “Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel”, escribió la artista en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paulinarubio)

El hermano de la chef ha dicho que se encuentra muy feliz de poder estar estos días en España y más aún en compañía de su hijo que, sin embargo, no ha acudido al estreno porque prefería quedarse en Pedraza con sus primos y amigos: “Mi hijo ahora está en el pueblo encantado y no quiere salir de allí”, ha dicho. Es más, tal es la pasión de su hijo por el pueblo que parece que no van a ir de vacaciones a ningún otro lado.

En lo que respecta a su libro, Colate ha asegurado que el lanzamiento del texto está previsto para dentro de unos días en Estados Unidos, motivo por el cual ha estado de promoción. No obstante, tiene claro que ahora ha llegado el momento de descansar y disfrutar de su familia.

En plena promoción del libro, Colate no descarta continuar explorando su faceta como escritor: “Me están animando mucho a hacerlo. La verdad es que estoy muy sorprendido de que le está gustando mucho a la gente. Me está sorprendiendo la reacción de la gente y me están animando a que vuelva a escribir”, ha dicho Colate, que podría animarse con una segunda novela. “Bueno, no sé, todo puede pasar en esta vida rara que estamos viviendo hoy en día”, ha declarado.