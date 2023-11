Paulina Rubio lanza una advertencia: «No toquen a mi Shakira»

El nuevo podcast de Vicky Martín Berrocal está dejando testimonios de lo más interesantes por el camino. Desde su estreno, la diseñadora ha contado con invitados de primera línea, como Isabel Díaz Ayuso, Esther Cañadas, Vanessa Martín, Blanca Suárez e incluso su propia hija, Alba Díaz. En el último capítulo de A solas con…, la andaluza contó con la presencia de Paulina Rubio, y además de repasar su trayectoria personal y personal, hizo hincapié en las canciones que la ‘chica dorada’ ha dedicado a sus ex parejas. «Tú lo hiciste primero», le reclamaba Vicky en referencia al tema musical en el que Shakira lanza varios dardos hacia Piqué.

Todo comenzaba cuando la cantante mexicana aseguraba que todas sus canciones son autobiográficas. «Vivimos en una sociedad donde la gente es perfecta, donde todo el mundo tiene que transmitir, pero la autenticidad no tiene precio. Si yo quiero decir algo, lo digo en mis canciones porque es la medicina de tu alma», exponía Paulina Rubio. Precisamente, Vicky Martín Berrocal tenía apuntada la letra de uno de sus temas que le habían llamado la atención por el mensaje que enviaba. Se trataba, concretamente, de la canción Si supieras.

«Yo no sé qué le pasó a mi ex / Se hizo amigo de mi otro ex / Yo no sé qué le pasó a ese bobo/ Que se junta con el otro bobo», leía sorprendida la diseñadora, aunque la cantante le confesaba que no era la única letra que le había dedicado a alguien de su pasado. Y es que su tema El último adiós también está lleno de mensajes por otro «momento» de la vida de Paulina. Ante tales declaraciones, la entrevistadora no podía evitar recordar la letra de Shakira en su Session 53 con Bizarrap y las frases que le había mandado en esta canción a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía.

«Amo a Shakira, ella lo tenía que hacer también», contestaba sinceramente Paulina, a lo que Vicky respondía que ella lo había hecho primero. «Pero no importa, la rueda ya está inventada. Yo soy pro Shak y no me toquen a mi Shak. Es que no tenía opción: o volverse loca o sacar la canción y que se volvieran locos. Fue divertido», confesaba antes de comenzar a bromear sobre los rencores que deja el amor. «Yo creo que el mayor error de una mujer es enamorarse, pero en ese momento no lo sabemos», indicó Paulina, quien reconocía no sentirse preparada para tener pareja de nuevo aunque ya tenía ganas de comenzar con el proceso. «Yo no voy a decirle nunca que no al amor», espetaba.

Paulina Rubio y Shakira en una imagen de archivo / Gtres

En este sentido, aseguraba que en este momento lo prioritario para ella es su familia y, principalmente, sus dos hijos: Nicolás, de 12 años, y Eros, de seis. El primero es fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera mientras que el segundo nació de su unión con Gerardo Bazúa. «Antes de tener a mi primer hijo, yo tenía muchas ganas de ser Paulina, el terremoto. Y ahora tengo muchas ganas de ser la mamá de Nico y Eros», aclaraba.

Paulina Rubio durante una actuación / Gtres

Además, quiso recordar la figura de su madre, la actriz Susana Dosamantes, que falleció en julio de 2022 a los 74 años. «Era el sol de mi galaxia. He tenido que hacer muchísimas meditaciones de gratitud para pasar este duelo, para poder no sentir que se cae el mundo sobre ti», reconoció, asegurando que en la actualidad se sentía una mujer «muy realizada».