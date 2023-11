Blanca Suárez le desvela a Vicky Martín Berrocal que Javier Rey es su «marido»

Blanca Suárez y Javier Rey tienen a sus espaldas una historia de amor preciosa. Se conocieron en 2019 mientras rodaban El verano que vivimos, una película que marcó un antes y un después. El destino les unió y la actriz acaba de confesar que Javier es su marido. No en el sentido literal, es decir, no han formalizado la relación, pero se refiere a él en esos términos porque considera que se merece ocupar dicho puesto. Se lo ha contado todo a Vicky Martín Berrocal. La diseñadora presenta un podcast que cada vez tiene más repercusión y ha conseguido entrevistar a rostros muy relevantes.

Vicky Martín Berrocal está atravesando una etapa profesional plena. Su trayectoria en el mundo de la moda es impecable y puede presumir de haber vestido a rostros tan mediáticos como Isabel Díaz Ayuso. Su talento no conoce fronteras y por ese motivo Ana Rosa Quintana ha decidido ficharla en su equipo. La emblemática periodista le ha contratado como tertuliana en TardeAR, proyecto que no ha hecho más que consolidar la buena reputación de Vicky.

Blanca Suárez en el podcast de Vicky Martín Berrocal / Redes Sociales

La exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha aprendido de la mejor y gracias a Ana Rosa sabe cómo hacer entrevistas. Tanto es así que Blanca Suárez se ha abierto con ella y ha reconocido que nunca antes había dado declaraciones tan jugosas. La artista está promocionando su última película, titulada Me he hecho viral, y ha pensado que es un buen momento para dar ciertos detalles sobre su vida privada. Es la primera vez que habla tan claro de su relación con Javier.

Blanca Suárez se refiere a Javier Rey como “mi marido”

Blanca Suárez se ha sentido muy cómoda durante su charla con Vicky Martín Berrocal. “He contado más cosas de mí misma aquí que en cualquier otra entrevista”, le ha desvelado a la diseñadora después de referirse a Javier como “mi marido”. Llevan juntos desde 2019 y siempre han intentado ser prudentes, pero cada vez tienen más repercusión y el público quiere respuestas.

Vicky Martín Berrocal en un programa de Telecinco / Mediaset

Blanca ha hablado claro en A solas con…, el podcast de Vicky Martín Berrocal. Lo primero que ha hecho ha sido explicar cómo se enamoró de Javier. Para ella lo más importante “es el sentido del humor”, por eso siempre intenta estar alegre. Quiere ofrecer lo mismo que exige, pero reconoce que no todos sus momentos han sido buenos porque le han “roto corazón varias veces”. No obstante, insiste en que “se ha enamorado mucho” y el sentimiento ha sido correspondido, independientemente de que se haya acabado.

La protagonista de Las chicas del cable ha explicado qué es lo que más valora de “su marido”. Es la primera vez que se sincera sobre un tema así. “Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona”.

Blanca Suárez puntualiza sus palabras: “No me he casado”

Blanca Suárez posando en un evento / GTRES

Al ver la cara de sorpresa que ha puesto Vicky Martín Berrocal al escuchar sus palabras, ha matizado: “No me he casado, pero es mi esposo”. Más adelante ha explicado cómo afronta los cambios que está teniendo en su vida. Desde que protagonizó El Internado llamó la atención del público, pero ahora disfruta de una de sus etapas más exitosas.

“Soy feliz. Tengo picos de felicidad importantes porque tengo mucha calma. Hay algo de las montañas rusas, que entiendo que son muy excitantes, y estoy, no estoy, ahora me enfado y eso no me interesan absolutamente nada”, le explica a la exmujer de ‘El Cordobés’.