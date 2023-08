Vicky Martin Berrocal se despide de Bertín Osborne para fichar por Ana Rosa Quintana

El próximo 18 de septiembre será una fecha muy importante para Ana Rosa Quintana porque estrenará su nuevo programa en Telecinco e intentará convertirse en la reina de las tardes de la cadena. Según ha podido saber LOOK, la productora que se encarga de TardeAR, el nuevo espacio de Quintana, ya se ha puesto en marcha y ha conseguido contratar a los colaboradores más importantes del momento.

Uno de los fichajes que más ha llamado la atención es el de Vicky Martín Berrocal, quien hasta ahora trabajaba con Bertín Osborne en Canal Sur. La diseñadora pasará a formar parte de un equipo que hará historia en Mediaset.

Vicky Martin Berrocal en Sotogrande / GTRES

Borja Prado, presidente de Mediaset España, ha apostado por Ana Rosa Quintana y sabe que liderará las tardes de Telecinco, una franja horaria que ha quedado tocada desde la desaparición de Sálvame. Unicorn Content, la productora de Quintana, está detrás de los nuevos contenidos de la cadena.

Por las mañanas se emitirá La mirada crítica, que lo presentará Ana Terradillos, y a partir de las 11:00 horas Vamos a ver, espacio que conducirá Joaquín Prat acompañado de Patricia Pardo. No obstante, todos los ojos están puestos en Ana Rosa Quintana porque tiene por delante un reto apasionante, por eso se ha rodeado de un elenco de colaboradores tan potente.

Vicky Martín Berrocal estará muy bien acompañada en TardeAR

Ana Rosa Quintana siempre ha tenido muy buena fama entre sus compañeros de Telecinco y gran parte de los tertulianos de la cadena están deseando trabajar con ella. Por ese motivo no le ha resultado complicado convencer a rostros tan famosos como Vicky Martín Berrocal. La diseñadora se incorporará a TardeAR como comentarista, pero no estará sola. Quintana también ha contratado al matrimonio formado por Alaska y Mario Vaquerizo. La pareja disfruta de un tirón mediático incomparable y la mayoría de programas que han contado con su presencia se han convertido en un éxito, como por ejemplo Levántate: All Stars.

Alaska y Mario en la presentación de ‘All Stars’ / GTRES

No es la primera vez que Mario Vaquerizo trabaja con Ana Rosa Quintana, ya estuvo en El Programa de AR de 2012 a 2020. Después emprendió otros proyectos, pero siempre ha disfrutado de una relación muy estrecha con la presentadora y no ha dudado en aceptar la oferta que le ha hecho.

Quintana, haciendo gala de la profesionalidad que siempre le ha caracterizado, ha pensado en todo. No solamente ha contratado a famosos para que ejerzan de colaboradores, detrás de las cámaras cuenta con un equipo muy competente. Por eso seguirá trabajando con el subdirector que tenía en El Programa de AR.

El regreso más esperado

Ana Rosa Quintana en una rueda de prensa / GTRES

Después de diecinueve años de éxitos, Ana Rosa Quintana se despidió de su programa para emprender una nueva aventura y su discurso emocionó a todos. «Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor en la adolescencia y acababan de nacer los pequeños. Ahora tengo un hijo mayor que ya pasa de los 30 y es un magnifico abogado y los recién nacidos ya se han sacado el carnet de conducir y están en la universidad. He pasado una parte importante de mi vida sobre este sofá», declaró mirando a cámara.

Ana Rosa no es una simple presentadora, es la reina de un imperio audiovisual capitaneado por la productora Unicorn Content. Esta empresa estará detrás de TardeAR. Es un proyecto que lleva mucho tiempo gestándose y poco a poco se han ido conociendo nombres de comunicadores que formarán parte del mismo.

Hay una persona que trabajó durante muchos años al lado de Ana Rosa Quintana que regresará a su equipo: el presentador Antonio Hidalgo. En estos momentos trabaja como colaborador de Fiesta, un programa que también está producido por Unicorn.