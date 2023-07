La moda de los pódcast entre los rostros conocidos de la crónica social de nuestro país no cesa. En los últimos tiempos, hemos visto como personalidades como Jorge Javier Vázquez, Ana Milán, Ángel Martín, Carmen Lomana o Dani Rovira, entre otros, se han abierto nuevos caminos profesionales, al margen de la televisión. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que en los últimos años, España se ha consagrado como uno de los países europeos donde más se consume este tipo de contenido. De hecho, según el estudio Digital News Report, el 41% de los españoles escucha podcast mensualmente.

Sea como fuere, y tomando dichas cifras o no de referencia, lo cierto es que la última en sumarse a la fiebre de este medio es ni más ni menos que Vicky Martín Berrocal (50). Tras crear fragancias, escribir un libro y diseñar vestidos de flamenca o invitada, y de novia, la natural de Huelva se ha lanzado con un nuevo proyecto profesional frente a los micrófonos.

Vicky Martín Berrocal en la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva / Gtres

Ha sido ella misma la encargada de desvelar esta noticia a través de un post en su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, con un recopilatorio de imágenes en las que muestra el espacio de grabación del formato, el decorado de éste, la escaleta de alguno de los programas, e incluso a parte del equipo técnico involucrado en el proyecto que produce, según ha trascendido, Pódium Podcast, una red de podcast «para mantenerte informado, para entretenerte, para apasionarte, para hacerte pensar», en propias palabras de la plataforma.

«Bueno, bueno, bueno. Por fin ha llegado el día que tanto esperaba. ¡Por Dios! Hoy os puedo contar un poco de este proyecto tan especial en el que llevo trabajando tantos meses. Estoy grabando un videopodcast, pero no uno cualquiera. ¡El mío! Donde voy a recibir a muchos amigos, gente que quiero mucho y gente que os gusta mucho», ha comenzado diciendo Berrocal sobre el designio. «Vamos a tratar, a tener conversaciones de todos los temas. O sea, aquí no hay quien nos calle: o sea de todo, de todo y más. Vamos a tener charlas de esas que nunca hemos tenido frente a una cámara. Bueno lo dicho, os espero muy pronto en Pódium Podcast», ha añadido.

El podcast de la socialité llevará por nombre A solas. Con Vicky Martín Berrocal y, pese a que Vicky no ha ahondado, de momento, en detalles sobre la fecha de estreno, o las temáticas que se traten en éste, bien es cierto que la andaluza podría hablar de aspectos de su vida privada, como la complicidad y crianza de su hija Alba Díaz, fruto de su matrimonio de cuatro años de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, y la faceta de influencer de la joven; su separación del torero español o, incluso, de los problemas que ha tenido con el peso.

Cabe recordar en este sentido, que hace ya algún tiempo, Vicky decidió tomar las riendas de su ‘yo’ más personal en cuanto a su estilo de vida se refiere, y perdió más de veinte kilos. «Mi problema de sobrepeso hacía que me fatigara muchísimo, me costaba levantarme de la cama o el sofá, a veces me faltaba el aire y por las noches dormía mal. Tener unos kilos de más no es saludable, te puede llevar a sufrir otras enfermedades», explicó cuando comenzó su proceso de adelgazamiento.