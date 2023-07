Irene Rosales y el último «desplante» a Vicky Martín Berrocal en Vinted

Más allá de haberse convertido en un miembro más del clan Pantoja, Irene Rosales ha sabido ganarse un hueco en el mundo de las influencer. La mujer de Kiko Rivera comparte cada semana tips de maquillaje y moda con todos sus seguidores, además de publicar los outfits que ella misma escoge para cada evento u ocasión que aparezca en su agenda. Esta misma mañana, Rosales ha publicado un vídeo vía stories mientras realizaba limpieza en el armario, donde se ha encontrado alguna que otra pieza que ya no le da el uso que tanto le gustaría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

«He sacado este mono que está sin estrenar de la edición de novias de la tienda de Victoria», comenzaba a explicar mientras se probaba la prenda. Confesaba que se lo compró para asistir a un evento al que finalmente no pudo acudir y que por eso lo tenía sin utilizar. «Es blanco. Me lo estoy probando en una talla 38. Me queda bien, pero me gustaría que me quedará un pelín más ajustado. Yo utilizo una 36», detallaba. Lo sorprendente ha sido su posterior declaración, donde ha anunciado que al ser una prenda que no le da el uso que requiere cree que lo va a poner en venta en Vinted, una plataforma online de ropa de segunda mano.

Irene Rosales/ Instagram

«Es de la sesión de novias y no me lo he llegado a poner nunca», reiteraba de nuevo, añadiendo que estaba indecisa sobre si quedárselo o deshacerse de él. Continuaba detallando que el largo del mono requería el uso de tacones pero que en su opinión, «quedaba perfecto»: «Es monísimo pero no tengo ocasión para ponerme este mono. Es de novia y es que llevo dos años con él guardado así que, creo que sí, que lo voy a poner en Vinted», concluía. Para salir de dudas, publicaba una encuesta para que sus seguidores votaran sobre si debía o no poner en venta el mono y, por el momento, un 65% de las personas que han participado en la encuesta consideran que debe ponerlo a la venta en la plataforma de ropa de segunda mano.

Irene Rosales/ Instagram

Sin duda, la firma de Vicky Martin Berrocal es una de las más aclamada por muchos rostros conocidos del país de diferentes ámbitos. Desde celebrities televisivos hasta figuras políticas han escogido sus prendas en importantes apariciones públicas, de hecho, sin ir más lejos, Isabel Díaz Ayuso se decantó por ella hace unas semanas para su investidura. Es por ello que llama la atención que Rosales haya decidido vender esta pieza de colección (cuyo precio asciende hasta los 375€ en su página web) en una plataforma de ropa de segunda mano, con la única intención de darle una segunda vida o simplemente por sacarle partido a una prenda que ella misma cree que no se lo dará.