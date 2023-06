Irene Rosales (31) copó todos los titulares de la crónica social hace varias semanas después de revelar el motivo que le había obligado a pasar nuevamente por quirófano: quitarse unos lunares. «Hola, me voy a quitar unos lunares y parece que voy a tener una cesárea», escribía junto a una imagen en la que se mostraba ataviada con la clásica indumentaria de hospital . «Me he escapado esta mañana a quitarme dos lunares: uno que tenía aquí en el cuello y otro dentro del ombligo que ya estaba muy, muy feo y me lo tenía que quitar ya. Pero me han vestido que digo, no sé si vengo a una cesárea porque he tardado dos minutos literal, ha sido súper rápido», contó.

Ahora, la nuera de Isabel Pantoja (66) ha vuelto a ser noticia después de compartir con sus más de seiscientos mil seguidores en Instagram, el que podría ser un nuevo revés para con su estado de salud. Ha sido en la mañana de este sábado cuando la ex colaboradora de Viva la vida ha confesado sentirse «muy hinchada» en los últimos días, y con el estómago «regulinchi». «Algo no va bien…llevo tiempo con el estómago regulinchi (dolor con frecuencia + hinchazón). Voy a tener que ir a hacerme pruebas porque es horrible», ha comenzado diciendo.

«Así llevo todo el día, con una hinchazón, pesadez, dolor (…) Yo soy de constitución delgada, también me cuido la alimentación y hago deporte todos los días. Con esto no quiero decir que me vea más rellenita pero es una sensación extraña. Pd: no estoy embarazada», ha concluido junto a una imagen de ella misma de perfil que muestra la notable inflamación de su abdomen.

Aunque Irene no ha querido ahondar en más detalles, lo cierto es sus síntomas podrían asociarse, según varios expertos, al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido como SIBO por sus siglas en inglés, que se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en esta zona del órgano. Especialmente, de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo. «El SIBO comúnmente se produce cuando una circunstancia, como una cirugía o una enfermedad, ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias. El exceso de bacterias a menudo causa diarrea y puede provocar pérdida de peso y malnutrición», señalan desde Mayo Clinic.

De ser así, Irene no sería el primero, ni seguramente el único rostro conocido en padecer esta enfermedad. Recientemente, la influencer Laura Latorre reveló a sus seguidores que había sido diagnosticada de SIBO. Antes, Natalia Osona (31) confesó lo mismo. «Hay un poco de naturalidad en las redes sociales, me gusta mostrar tanto lo bueno como lo malo. Sí es verdad que me lancé un poco gracias a que mis seguidores me apoyan mucho. Contar un problema es una ayuda para la gente que pueda estar pasando por algo similar», comentaba en una visita reciente a nuestro país», contó.

«Lo que a mí ocurre está muy ligado al hecho de ser mujer porque sufrimos muchas inflamaciones intestinales y en muchas ocasiones los médicos no dan la relevancia que tiene porque consideran que es por problemas psicológicos. Yo no me rendí hasta encontrar un diagnóstico y no tenía nada que ver con lo que decían los médicos. Son dos enfermedades, una de ellas se llama SIBO y la otra es celiaquía», añadió.