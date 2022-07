Natalia Osona confiesa las claves para ser la invitada de boda perfecta sin usar vestido

Con la llegada del calor y del buen tiempo, y una vez que el covid parece estar dando sus últimos coletazos, muchas son las parejas que han optado por darse el “sí, quiero” durante la época estival de 2022. Y es que, si son muchas las bodas a las que tienes que asistir, puede llegarte a parecer un tanto aburrida la búsqueda de un vestido para cada ocasión. Pero no te preocupes, porque Glowrias tiene la solución a tu problema.

La firma fundada por la empresaria e influencer Natalia Osona se ha puesto manos a la obra para que todas sus clientas consigan ser la invitada perfecta de cara a los meses venideros. Una ardua tarea para la que Glowrias ha puesto toda la carne en el asador con el único objetivo de que no haga falta gastar mucho dinero para ir ideal a una ceremonia.

En la nueva colección de fiesta de la firma en cuestión, si algo llaman la atención son los colores vivos y los que son tendencia, como por ejemplo el naranja, el fucsia, el morado y el amarillo. Por si fuera poco, la marca también ofrece un sinfín de opciones que van más allá de los vestidos cortos y largos como los conocemos: multiposiciones, monos, trajes de chaqueta, tops, pantalones, blazers… Todos ellos perfectamente combinables con los complementos que también hay disponibles en Glowrias.

Según la propia Natalia Osona, una de las claves para triunfar en las bodas de esta temporada son los trajes de chaqueta, los cuales se han coronado como claros vencedores de las últimas semanas con respecto al resto de alternativas. En Glowrias hay disponible una opción basada en un pantalón ajustado de campana a juego con una chaqueta con mangas abullonadas a tono. Y lo mejor de todo, es que una vez pasado el enlace, podrás reciclar este look y ponerte ambas prendas por separado para otras ocasiones menos elegantes, sin necesidad de que queden olvidadas en el fondo del armario como suele ocurrir con los vestidos.

Otra de las opciones favoritas de la influencer y creadora de la marca, es la de apostar por los outfits conocidos como multiposición. De esta manera, aunque lleves el mismo vestido o mono, parecerá otro totalmente diferente, dependiendo del toque que quieras darle en cada situación. Y si no tienes imaginación para ponértelo, Natalia te explica en su Instagram cómo combinar sus diseños para que les saques el máximo partido.

El presupuesto, lo más importante

En Glowrias se han marcado como objetivo ponérselo muy fácil a sus clientas. Por ello, y sabiendo que el presupuesto es una de las cosas más importantes, han optado por crear una colección para la que no es necesario gastarse una fortuna, demostrando así que un estilismo de diez no depende del dinero. Las prendas en cuestión oscilan desde los 29,99 euros hasta los 59,99 euros, por lo que no supondrá un problema para el resto del mes ir ideal al evento.

Lo más trendy del momento

En la página web de Glowrias también hay otras opciones con algunas de las características más destacadas del momento. Estas son las basadas en estampados, aberturas pronunciadas en la pierna, colores fuertes, espaldas al aire y cut out. ¿Por cuál te decantas?