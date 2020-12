No son tiempos fáciles para nadie. Este 2020 ha estado marcado por la pandemia que ha azotado y que sigue azotando con fuerza cada país del mundo. La nueva cepa, nuevas restricciones, y parece que esta pesadilla no termina, pero sin embargo, hay luz al final del tunel, pues numerosas vacunas están en marcha para poder poner fin a este periodo que ha alterado la rutina de todos. Debido al confinamiento, muchos negocios han tenido que hechar el cierre y otros tantos no han podido llevar a cabo sus sueños. Desde ‘Look’ hemos recopilado algunos rostros conocidos que han podido lanzar su marca y sus negocios en esta era donde la incertidumbre ha sido la gran protagonista de nuestros días.

Marta Lozano

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

Marta Lozano que ya reúne cerca de un millón de seguidores en Instagram ha utilizado su influencia y ha tomado la decisión de lanzar su propia marca de cosméticos. Se llama Glowfilter y está siendo todo un éxito. La influencer ha lanzado una gama de cremas faciales tanto para el día como para la noche, para tener una piel hidratada y perfecta las 24 horas del día. Además, entre sus prodcutos se encuentran un bálsamo labial y unas ampollas que ayudan a tener más luminisidad a la piel, pero lo mejor de todo es que muy pronto lanzará un nuevo producto.

Glowrias

Natalia Osona que lleva años con su marca, Glowrias no para de cosechar éxitos. Cada día tiene más seguidores en sus redes sociales y las prendas que lanza se agotan en cuestión de minutos. Sin embargo, la pandemia ha obligado a su negocio a adaptarse a las nuevas circunstancias y ha lanzado un nuevo producto -también todo un éxito de ventas-. Se trata de un gel hidroalchólico para poder desinfectar las manos, pero eso no es todo porque huele de maravilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATALIA OSONA (@nataliaosona)

Anita Matamoros

Quien también ha estado dándole muchas vuelta a emprender un negocio es Anita Matamoros -hija de Makoke y Kiko Matamoros-. La joven que estudia en Milán en el Instituto Marangoni para poder dedicarse a la moda de manera profesional en un futuro, ha lanzado su marca, Anita’s Boxes, pero ¿qué es exactamente? La influencer ejercerá de personal shopper y ayudará a través de una videollamada con su cliente a guiar qué tipo de prendas debe lucir. De esta manera, Anita Matamoros enviará dos ‘total looks’ completos después de analizar el perfil de la persona que se ponga en contacto con ella. Además, recibirá un regalo de Matamoros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros)

Gonzalo Montoya

La expareja de Susana Molina tiene varios negocios, pero la pandemia no le ha impedido abrir uno nuevo. Uno de ellos es Vicio Tatto que se encuentra en Sevilla, su ciudad natal. Otro de ellos, de restauración llamado La Barra de la Bientirada que tiene dos locales en la capital, uno en la calle Hermosilla y otro en Juan Bravo. Pero eso no es todo porque el influencer ha ido más allá y este verano abrió en Marbella un lugar perfecto para el ocio llamado Tonteo Marbella donde no solo se pueden tomar cócteles sino que también se puede picar algo. Gonzalo Montoya se ha convertido en todo un empresario porque es necesario mencionar que, tiene otro proyecto entre manos que verá la luz muy pronto, tal y como ha anunciado en sus redes sociales. El joven emprendedor ha alquilado una serie de locales en Sevilla, un espacio donde pasar el rato en un ambiente alternativo donde también se pueden comprar algunas prendas de marcas conocidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9)

Paula Echevarría

La actriz que anunció el lanzamiento de su marca en diciembre de 2019 ha visto afectado este proyecto por el coronavirus, pues a los tres meses de lanzar la noticia, confinaron a todo el país y suspendieron toda actividad no esencial, por lo que sus ventas se han visto perjudicadas este año. Space Flamingo es el nombre de la marca de Paula Echevarría donde se pueden encontrar desde sudaderas hasta vestidos de lo más especiales. Aunque eso sí, la influencer ha recibido alguna que otra crítica por sus elevados precios.