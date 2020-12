Paula Echevarría no está de buen humor. La actriz que se encuentra en la recta final de su embarazo ha sido vista por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de un supermercado de Madrid. Si bien en otras ocasiones responde a las pregunta de la prensa, en esta ocasión la intérprete de ‘Velvet’ no se ha sentido cómoda ante las preguntas del reportero. El pasado 24 de septiembre anunciaba que esperaba su segundo hijo, el primero junto a su pareja, Miguel Torres con quien lleva saliendo desde principios de 2018. Desde entonces, la pareja no se ha separado ni un segundo y han pasado el confinamiento juntos, en su residencia de Madrid.

Con un look casual compuesto por un chándal de estampado tie-dye, un abrigo en color marrón y la correspondiente mascarilla, Paula ha tenido una mañana de lo más ajetreada haciendo la compra. Ante las preguntas sobre cómo está llevando este embarazo, ha preferido mantener silencio y tan solo ha dicho»perdona, ¿me dejas pasar?» en un tono poco amigable. Instantes después el periodista preguntaba a la influencer sobre la polémica ‘baby shower’ que celebró hace unos días y que ha sido objeto de polémica por saltarse las restriccioenes sanitarias al ser más de 6 personas lo que estaban en la celebración.

«Perdona, ahora no gracias», decía Paula Echevarría dejando claro que no iba a contestar, pero sí ha dicho al reportero que no estaba guardando la distancia de seguridad. Una pullita que ha dejado ver que hoy la actriz no quería rendir cuentas con la prensa y mucho menos responder a ciertas cuestiones que la podrían poner de nuevo en el punto de mira. Al montarse en el coche ha dado un portazo dando así por finalizada la entrevista que no ha obtenido respuesta alguna por su parte.



Quedan unos meses para que venga al mundo Miguel Jr. y su pareja, Miguel Torres ha querido tener un detalle muy especial con su chica. Este miércoles el exfutbolista le tenía preparada a Paula Echevarría una gran sorpresa. Junto a los amigos de esta, le organizaron una inesperada ‘baby shower’ y la actriz que no pudo gustarle más la idea no dudó en compartir ese gran momento con sus seguidores. «Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Gracias #Junta por un día maravilloso. #MiguelJrBabyShower», escribía agradecida.

«La mitad no podía estar presente -tiempos de Covid-, pero de alguna manera estábamos todos», explicó por su parte. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pues muchos usuarios le tacharron de irresponsable por saltarse las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno para frenar la expansión del virus. Resulta que en la celebración eran 7 personas, una más de las que dictaminan las normas sanitarias. Críticas a las que Paula Echevarría no ha hecho caso, además tampoco se ha pronunciado al respecto. Por el momento, vivirá su Navidad más especial, ya que una vez pasen se convertirá en madre por segunda vez a diferencia de su pareja, Miguel Torres que se convertirá en padre primerizo de cara al próximo año. Tic tac… Empieza la cuenta atrás para el gran momento…