El motivo por el que Alba Díaz ha puesto fin a su relación

Alba Díaz ha anunciado la ruptura con su novio, Alberto García. Aunque siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada se refiere, sus más fieles seguidores se han percatado de que su corazón volvía a estar desocupado. Después de unos días de rumores (y sin rastro del joven por su Instagram), la hija de Vicky Martín Berrocal ha confirmado que su historia de amor ha llegado a su fin.

«Esta es la pregunta que más se ha repetido. No, Alberto y yo ya no estamos juntos», ha comenzado diciendo. Pese a que la cuestión se podría haber quedado ahí, la influencer ha querido explicar el por qué en un intento de que no vuelvan a hacerle esa pregunta que es probable que, a día de hoy, le siga doliendo. «Es una persona maravillosa a la que respetaré y acompañaré siempre, pero desde otro lugar. Somos jóvenes y como cualquiera de vosotras pues descubriendo el amor que unas veces sale bien y otras no tanto», ha añadido.

Para curarse en salud y evitar que los medios de comunicación (o sus followers) comiencen a especular sobre los motivos, a hablar de terceras personas o a buscar cotilleo donde no lo hay, la joven ha querido dejar todo claro: «Siento deciros que no hay mucho más salseo, simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tiene nada de malo, es parte del proceso y de la vida».

Para finalizar, la hija de Manuel Díaz El Cordobés ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que, día a día y a través de una pantalla, se preocupan por ella. «Gracias por tantos y tantos mensajes de las que ya os lo olíais desde hace un tiempo, sois medio brujas jeje. A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años», ha sentenciado. Y, siguiendo con la ronda de preguntas, la influencer ha hablado sobre el punto en el que se encuentra, dando visibilidad una vez más a la importancia de la salud mental: «Acabo de salir del psicólogo y, como todos los miércoles, estoy más sensible de la cuenta». Tras esto, Alba ha vuelto a hacer hincapié en el amor propio y en priorizarse a uno mismo, que a veces se olvida o se codifica a través de las redes sociales: «Estoy orgullosa y agradecida de tenerme, de ver cómo me cuido y con el mimo que lo hago. De ver cómo estoy llegando a abrazar y proteger mi alma, mi energía, mi cabeza y mi cuerpo, pero por mí y porque me lo merezco».

Fue a finales de marzo cuando la joven se dejó ver por primera vez con su nueva ilusión. Aunque ya habían hecho alarde de su amor en las redes sociales, nunca antes habían acudido a un evento público juntos. Ambos acudieron a la corrida en beneficios de la Federación Española de Banco de Alimentos en la plaza de toros de Navalcarnero, donde no dudaron en posar de lo más sonrientes. «No es el cómo ni es el cuándo pero nos han pillao. Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero si quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser», dejó constancia días antes en la red. Hoy, cada uno sigue su camino, pero cerrando una etapa de la mejor forma posible.