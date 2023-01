Alba Díaz podría haber encontrado de nuevo el amor después de su fallida relación con Javier Calle. Son varias las fuentes que apuntan a que la única hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés podría estar saliendo desde el pasado verano con Alberto García Delgado, jugador del equipo de fútbol sala ElPozo Murcia Costa Cálida FS. ¿Quién es él?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto (@albertogd6)

La nueva ilusión de la influencer tiene 25 años, es natural de Sevilla y es todo un virtuoso del balón. Por el momento, están viviendo con suma discreción un romance que apunta muy alto. No quieren ser protagonistas de los titulares, pero su deseo se ha ido al traste con la explosión de una información que adelanta Jaleos.

El portal ha tenido acceso a un testimonio muy cercano a la pareja que da las primeras pistas sobre esta incipiente relación: «Empezaron hace bastantes meses, antes del verano o durante el verano, lo que pasa es que los dos prefieren no mencionarse mutuamente en las redes sociales. Aunque tampoco se esconden, ¿eh? Ella se escapa a Murcia siempre que puede y él también va a verla ella cuando tiene libre y se lo permiten los partidos y los entrenamientos. Siempre están entre Madrid, Murcia y Sevilla».

Todo va viento en popa entre Alba Díaz y Alberto García, hasta el punto de que el futbolista pasó la Navidad (24 y 31 de diciembre) en casa de Manuel Díaz y Virginia Troconis. La familia se reunió en su casa del campo en compañía de los hijos del matrimonio, ergo los otros hermanos de Alba, Manuel y Triana. Una manera de demostrar que está plenamente integrado en el clan de los Díaz.

Pero aún hay más. Y es que, qué mejor manera de empezar el 2023 que disfrutando de la mano que tiene en la cocina la abuela de Alba Díaz, es decir, la madre de Vicky Martín Berrocal. La joven estuvo comiendo junto a su flamante pareja en la casa de El Rocío propiedad de la familia Martín Berrocal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

Ninguno da pistas en sus redes sociales de esta bonita historia de amor que todo apunta que va hacia delante. Alberto García dedica la mayor parte de su contenido en Instagram a publicaciones profesionales, con imágenes vestido con la elástica de ElPozo Murcia. No obstante, deja reflexiones que bien se podrían aplicar a su relación con Alba Díaz: «En la vida, para lograr tus sueños, lo más importante es tener constancia y actitud. Y tú de eso tienes para dar y regalar. Sigue gritando tu sueño… todo llega».

Alba Díaz olvida a Javier Calle

Hay que recordar que el último hombre que pasó por la vida de Alba fue el empresario Javier Calle. Ambos tuvieron una relación sentimental que, a diferencia de esta, sí que fue compartida por ambos en sus perfiles en la red. Después de romper en septiembre de 2019, se dieron una nueva oportunidad en marzo de 2020, pero lo suyo no llegó a buen puerto. No obstante, era habitual que se declararan su amor en público: «Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida», escribió Alba.