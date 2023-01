Alba Díaz, además de ser uno de los rostros habituales de la crónica social, se ha convertido en una influencer de éxito. En su perfil de Instagram, donde comparte su día a día y, sobre todo, sus looks, la joven cuenta ya con un séquito de 289 mil seguidores. Pero su trayectoria profesional en el universo 2.0 no ha quedado ahí, pues la hija de El Cordobés se ha abierto una cuenta en Tiktok que ya supera los 31 mil followers.

En ella, no solo comparte sus recetas favoritas, sino también sus rutinas de maquillaje en el coche. Y es que, ya se ha convertido en costumbre los ‘maquíllate conmigo’ en cualquier parte. Y no es nada fácil. Mientras muestra el paso a paso de su makeup, la joven ha relatado las cosas que no soporta de la vida.

En primer lugar, Alba Díaz comienza aplicando la base de maquillaje con las manos, porque en caso de emergencia, coges lo más esencial y la beauty blender no está entre esas cosas. Para continuar, el corrector de ojeras, mentón y frente. Para este paso, la joven ha confiado en el Shape Tape de Tarte, el corrector más viral de la Red. Mientras tanto, la hija de Vicky Martín Berrocal ha relatado que no soporta a la gente que habla mal a los camareros y a la que va por la calle con la música a todo volumen. A continuación toca dar color a los párpados con una sutil sombra en tonos marrones, mientras Alba cuenta cuánto le molesta que la miren mal por llorar: «Me flipa llorar, es como mi manera de desahogarme».

El siguiente paso es el colorete. La influencer utiliza uno en crema para darle luminosidad al rostro y, al aplicarlo con una brocha, deja un tono muy natural. Antes de finalizar, la joven se peina las cejas dándole un toque desenfadado, como el laminado que tan de moda se ha puesto este último año. En este paso, utiliza el Brow Setter de Benefit, una de las firmas de cosmética más TOP del mercado. «Hay bastantes cosas que no me gustan, pero no pasa nada», ha dicho con una sonrisa, dejando entrever que hará una segunda parte comentando lo que le molesta de su día a día. Y, como no podía ser de otra manera, como último paso ha aplicado spray fijador por todo su rostro.

Pero este no es el único vídeo de maquillaje que Alba Díaz ha compartido en su perfil. La hija de El Cordobés se ha aficionado a compartir sus trucos beauty y también ha querido probar la técnica de maquillaje de Hailey Bieber. Esta fórmula consiste en realizar todos los pasos al revés es decir, primero aplicar los productos en crema (mejillas y ojeras) para después aplicar la base encima y los productos en polvo. Sin embargo, no es la única hija de torero que se ha sumado a la tendencia de los maquillajes en Tiktok, pues Julia Janeiro también ha hecho lo propio. La hija de María José Campanario se ha aficionado al maquillaje y cabe destacar que no se le da nada mal, pero eso tendrás que cotillear su perfil para conseguir los mejores trucos beauty.