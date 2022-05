Alba Díaz bromea con la reconciliación entre su padre y su abuelo

Las asperezas entre Manuel Díaz y Manuel Benítez parecen estar limándose. Después de haberse sometido a dos operaciones de corazón de lo más complicadas, el torero optó por mirar la vida de otra manera, decidiendo acercar posturas con su hijo pese a que la relación entre ellos no era del todo idílica. De hecho, él mismo admitió que ambos estaban intentando tender puentes durante el pasado mes de marzo, cuando aseguró que incluso habían llegado a intercambiarse los teléfonos.

Probablemente este giro de 180 grados en la relación haya llenado de felicidad a los seres queridos de ambas partes. Entre ellos está Alba Díaz, que fue captada ayer mientras disfrutaba de un paseo con Jedet por las calles de Madrid, aprovechando así el buen tiempo y las altas temperaturas de la capital en los últimos días. Cuando ambas vieron a la prensa, no pudieron evitar sorprenderse al no saber muy bien qué decir a los medios de comunicación allí presentes. Y es que, pese a que los reporteros intentaron que la hija de Vicky Martín Berrocal opinara sobre el acercamiento entre su padre y su abuelo, lo cierto es que ésta tan solo se limitó a reírse y a esquivar las preguntas de los profesionales con ayuda de su amiga: “Qué tiempazo hace”, puntualizaba. No obstante, se reía y se mostraba muy feliz cuando los periodistas hacían referencia al tema de la posible amistad entre Manuel Díaz y el padre de éste.

Lo cierto es que en todo momento, la influencer ha sido consciente de la cruzada vital y judicial que ha experimentado su padre para ser reconocido como hijo biológico del torero veterano. Es por este motivo que, siendo consciente del sufrimiento vivido por El Cordobés, la joven no ha mantenido apenas relación con su abuelo, siendo totalmente chocante la última coincidencia que vivieron tanto Alba como Manuel Benítez en Sevilla hace ya tres años. Haciendo gala de su respectiva afición taurina, la modelo y el diestro se presentaron en La Maestranza de Sevilla para ser espectadores de una jornada de toros en la que probablemente no llegaban a imaginar que iba a tener lugar el reencuentro más esperando. Aunque no hubo constancia de que hubiera sucedido algún acercamiento por ambas partes, lo cierto es que sus actitudes distaban bastante. Mientras que El Cordobés contaba con un gesto de felicidad y saludaba a todos sus allegados asistentes, su nieta contaba con un rostro de circunstancia que dejaba entrever que no estaba siendo su momento más feliz.

Pese a todo, los roces familiares podrían llegar a su fin si los protagonistas de la historia se ponen de acuerdo. Algo que podría tener lugar más pronto que nunca, más aún sabiéndose que Manuel Benítez admitió estar dispuesto a “mantener una conversación” con su hijo, aunque “poquito a poco”: “”Tenemos que ir poco a poco y bien, ya nos veremos”, aseveraba el exmarido de Martine Freisse, muy positivo a la hora de hablar de su hijo y señalando que “le tiene mucho cariño”.