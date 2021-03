Este sábado 6 de marzo se ha celebrado una de las galas más importantes del cine español: los premios Goya 2021. Pese a que ha habido dudas sobre si se podía llevar a cabo, debido a la pandemia del coronavirus, finalmente ha sido posible y ha tenido lugar en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Una noche en la que tanto los ganadores como los nominados han sido los grandes protagonistas. Sin embargo, se han filtrado una serie de comentarios ofensivos dirigidos hacia algunas de las actrices que han empañado los conocidos galardones.

A través de la red social Facebook, RTVE se encargaba de hacer un directo mientras los protagonistas de la noche comenzaban a llegar por la esperada alfombra roja, que esta vez ha tenido un número reducido de invitados. La primera fue la actriz, Marta Nieto y seguidamente, lo hizo María Casado, presentadora de la gala junto a Antonio Banderas. Todo iba bien hasta que de repente los seguidores del ‘live’ se quedaron atónitos al escuchar a los comentaristas decir comentarios de lo más despectivos hacia algunas de las intérpretes. «Está buena, las demás eran esqueletillos», «Otra parecía un pu… verbenero», son algunas de las frases que no tardaron en hacerse virales a través de las redes sociales, creando así una gran indignación.

Marta Nieto, ha utilizado su perfil de Instagram para dar voz a sus pensamientos ante este nefasto comportamiento. “Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría gritar de rabia”, ha comenzado diciendo. “Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar”, ha explicado muy disgustada por la situación. “Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer. Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es nuestro asunto. Para nuestro placer”, ha expresado a tan solo unas horas de que se celebre el Día Internacional de la Mujer.



“Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo”, ha sentenciado la actriz. Sin embargo, no ha sido la única que ha querido visibilizar de manera pública lo ocurrido. Jedet, intérprete en ‘Veneno’, serie producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi -que se puede ver en AtresPlayer-, ha compartido también un reflexivo texto en la Red.

Con una foto de fondo de Daniela Santiago, ha comenzado diciendo :“Esta mujer es una mujer muy trabajadora, realmente generosa y de grandes valores. A nivel profesional ha demostrado ser una gran actriz. Ni sus tatuajes ni sus curvas deberían darle el derecho a nadie de llamarla p… Me parece asqueroso que cuatro neandentales -con todos mis respetos a los neandertles- se tomen la libertad de insultar a las mujeres por su apariencia”. “¿Y algunos se preguntan por qué sigue siendo necesario el 8M? Te quiero hermana. Todo mi amor, respeto y apoyo para ti. Siempre”, ha sentenciado.

Otros rostros conocidos como Anna Ferrer o Nagore Robles han querido denunciar públicamente este tipo de actitudes. «Qué asco, qué vergüenza», «¡Qué impotencia! ¡Qué rabia! Luego siguen diciendo que el machismo no existe…», han dicho respectivamente.