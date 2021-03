Que Antonio Banderas fuera el elegido para dirigir, guionizar y presentar la XXXV edición de los premios Goya en plena pandemia no ha sido una casualidad. La Academia de Cine española sabía lo que hacía y esta noche ha quedado patente. Esta ha sido, sin duda, la gala con más sello cinematográfico, elegancia y sentimiento de los últimos años. Y es que el intérprete malagueño ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, ha hecho de su gala la gala de todos: nominados, entregadores, técnicos, trabajadores de este oficio tan querido por todos y, por supuesto, de todos los que están sufriendo y han sufrido el COVID en primera persona.

Por eso este año el homenaje a los ausentes ha tenido más sentido que nunca. Vanesa Martín ha emocionado a todos con su interpretación de ‘Una nube blanca’ acompañada de la orquesta sinfónica de Málaga mientras en el pantallón que presidía el escenario se proyectaban las imágenes y los nombres de todos los miembros de la familia del cine que nos han dejado a lo largo de este año: Lucía Bosé, José Luis Cuerda, Cruz Baleztena o Enrique San Francisco, han sido algunos de los nombres que se han leído hasta que la artista andaluza ha finalizado su actuación. Momento en el que también ha recordado a todas las personas anónimas que también han dicho adiós: «Nuestro recuerdo y cariño para todas las familias que han perdido a uno de los suyos desde cualquier rincón del mundo», ha dicho al terminar.

Pero además de Vanesa también ha estado presente, con un importante papel, la enfermera Ana María Ruiz que ha entregado el Goya a la mejor película. Ella es una sanitaria especial, fue quien ideó la Biblioteca ‘Resistiré’ en el hospital que se montó en IFEMA en plena pandemia. Apostó por la cultura, por paliar la tensión, el dolor y la tristeza de los enfermos contagiados de coronavirus y esta noche no podía faltar.

La emoción por supuesto también ha estado presente en todos y cada uno de los lugares donde se encontraban los nominados: hoteles, casas rurales y sus domicilios particulares, han sido el ‘escenario’ de su gran noche. Pero antes de conectar con ellos, la alfombra roja ha dejado también algunos ‘momentazos’ a destacar. Paz Vega llegaba al Teatro del Soho 20 años después de recibir su Goya por ‘Lucía y el sexo’.

Y lo hacía con otro estilo y con la madurez de quien ya tiene un nombre en el séptimo arte tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Algo que se le ha quedado pequeño y que le ha llevado a formar parte de ‘Masterchef Celebrity’, donde quedó segunda finalista, y más recientemente a ganar ‘Mask Singer’. Como buena embajadora, no ha dudado en invitar a sus compañeros a participar en este formato tan original y que tantas satisfacciones laborales le está dando.

Marisa Paredes y sus prácticas de abuela

Marisa Paredes ha sido una de las afortunadas en estar en Málaga. Ella ha sido la encargada de entregar, junto a Emma Suárez, el Goya a la mejor actriz. La veterana intérprete, elegida una de las más elegantes de la alfombra roja, ha desvelado que ya está contando los días para ser abuela de una niña. «Me han dicho que te pones a tope con esto de ser abuela y estoy que no puedo. Cada día me lo imagino y estoy ensayando con una Mariquita Pérez», ha dicho antes de dejar claro que lo más moderno es ser «una abuela clásica».

Los grandes ausentes de la alfombra roja

Eran pocos los que iban a pasar por la alfombra roja. Tan solo los presentadores, Ángela Molina y los entregadores. Pero de entre todos ellos, y quizá los más esperados eran Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, pero ¿dónde se metieron?. No se sabe el motivo por el que ni una ni otro no han querido pasar por la red carpet de esta gala tan especial en todos los sentidos, y que ha cumplido con mimo con las recomendaciones sanitarias. Han llegado, no han posado y se les ha visto directamente sobre le escenario para hacer entrega de la primera tanda de premios. Una pena.

«Y el Ironman de Lego es para…»

La candidatura de Mario Casas prometía que esta sería una noche inolvidable para él. Y así ha sido: el actor, todo un ídolo de adolescentes ha conseguido ver reconocido su trabajo con el Goya al mejor actor protagonista por ‘No Matarás’. Estaba en su casa, rodeado de los suyos y todos esperaban con emoción el ansiado ‘Cabezón’. Y aunque Mario tendrá que recogerlo en las próximas semanas, en su casa ya tenía un sucedáneo de lo más especial: una máscara de Ironman construida con Legos por su hermano pequeño.

Las mascotas también lo celebran

Entre el jolgorio organizado en la casa de Mario Casas cuando Tristán Ulloa ha pronunciado su nombre como el flamante ganador, se ha escuchado el aullido del perro del intérprete. Lo mismo había ocurrido horas antes en el domicilio de Mabel Lozano cuando esta se ha llevado el premio al mejor cortometraje documental. Ya se sabe que las mascotas son uno más de la familia.

Alejandro Sanz, nominado y enamorado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rachel Valdés (@rachelvaldes_studio)

Aúna innumerables premios, pero esta era su primera nominación a los Goya. Alejandro Sanz se puso sus mejores galas para disfrutar de una gala de los premios del cine español en los que optaba al Cabezón por la mejor canción original. Acompañado de Rachel Valdés, desde el primer momento afirmó que la merecedora del premio era su compañera Rozalén, nominada en la misma categoría, por la canción de ‘La boda de Rosa’.