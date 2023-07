Ana Rosa Quintana cierra el círculo. La periodista echa el cierre a su programa una temporada más -ya van 19-. No será un verano más para ella ya que sabe que su vuelta tendrá que enfrentarse a un ilusionante reto, que no es otro que liderar también las tardes con su programa vespertino: TardeAR. Pero mientras llega ese momento, es el instante adecuado para hacer un breve repaso a la última temporada de El Programa de Ana Rosa para recordar los mejores momentos que se han vivido este año.

La vuelta de Ana Rosa Quintana: el momento del año

Es imposible no hacer una recolección de momentos dejando pasar por alto el más emotivo: su retorno a Telecinco tras estar batallando casi un año contra la enfermedad.

Ana Rosa Quintana / Telecinco

Hace más de ocho meses, Ana Rosa estaba completamente perpleja ante tanto amor recibido en su retorno y ante este partido tan complicado que le ha tocado jugar: «Nadie me ha dicho nada. Y mira que tengo amigos viviendo allí. ¡Me he quedado! Alguien me podía haber avisado… Mi corazón no es que esté roto, sino que está inundado», decía Quintana.

Quiso también aprovechar que su caso se ha convertido en ejemplo de lucha para «insistir en la investigación. Últimamente estoy leyendo que hay algunos medicamentos autorizados en Europa para el cáncer de mama triple negativo y que no están autorizados en España porque son muy caros. Eso no puede ser», se quejó. Y prosiguió argumentando que «esto es fundamental para todas las mujeres que han sido diagnosticadas. Hay que tirar para adelante, vivir cada día. Hay que pensar que esto va a durar mucho tiempo, que no termina cuando acaba el tratamiento. Necesitas el acompañamiento de la ciencia. Las mujeres no tienen que bajar la guardia, tomar las pastillas que tocan, hacer el deporte que te piden, la dieta…».

Ana Rosa Quintana, durante una entrevista / Gtres

«La mayoría consiguen curarse. Pero hay otras que desgraciadamente no. Pero no digamos eso de ha luchado mucho y le ha vencido… No lucharon menos, lucharon exactamente igual», finalizó. Están siendo días de mucho amor y emoción para Ana Rosa Quintana, que ya ha dejado atrás lo peor de una batalla dura que le ha obligado a mostrar su versión más luchadora.

La gestación subrogada de Ana Obregón

Era a finales de marzo cuando El programa de Ana Rosa analizaba una de las bombas informativas del año: la decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada. El estupor entre colaboradores y presentadores como Joaquín Prat era total. Se llegó a acusar a la bióloga de «egoísta». Pero entonces ‘La Jefa’, como la llaman cariñosamente a Ana Rosa, alzó la voz para dar su opinión.

Ana Rosa Quintana opina sobre Ana Obregón

«Independientemente del debate de la maternidad subrogada, el otro debate es que la edad de Ana Obregón es muy parecida a la mía, me planteo…». Sin terminar la frase, la presentadora recordó su caso: «Fíjate, me acuerdo que cuando me quedé embarazada fue horroroso, no iba a llegar nunca, ahora mis hijos tienen casi 19 años, yo entonces tenía cuarenta y tantos… quizás ahora el gran debate es la edad de Ana».

La reconciliación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó

La segunda oportunidad de la marquesa de Griñón al empresario ha sido otro de los asuntos que mas horas de televisión ha ocupado esta temporada. Fue sorprendente ver cómo después de la espiral de engaños, infidelidades y falsas promesas, Tamara Falcó decidía reconciliarse con Íñigo Onieva y no solo eso, sino comprometerse en matrimonio con él.

Sandra Aladro opina sobre la reconciliación de Tamara e Íñigo

El desayuno improvisado de Joaquín Prat

Fuera del club social de El programa de Ana Rosa, fue Joaquín Prat el que protagonizó otro de los momentazos del año al desayunar huevos fritos en directo, después de mantener una acalorada discusión en plató sobre si se trataba de un plato saludable o no.

El plato de huevos fritos de Joaquín Prat en ‘El Programa de Ana Rosa’. / Telecinco

Y en septiembre… más y ¿mejor?