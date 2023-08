Ana Rosa se enfrenta a un nuevo escenario 19 temporadas después de liderar las mañanas de Telecinco. Nadie se iba a imaginar que la cadena de Fuencarral cambiase por completo su parrilla, eliminando Sálvame y moviendo a la presentadora a las tardes, haciendo la competencia directa a Sonsoles Ónega en Antena 3. Será el próximo mes de septiembre, una vez finalizadas las vacaciones de verano, cuando la madrileña vuelva a ponerse al frente de las cámaras con una nueva aventura y un reto por cumplir: elevar su programa y la cadena hasta lo más alto.

Telecinco

La periodista será la encargada de conducir TardeAR, el nuevo espacio de actualidad de la cadena de Fuencarral. Todo un reto que se espera que supere con creces. Se enfrentará a un nuevo escenario en el que tendrá que volver a recuperar los exitosos datos de audiencia, como así hizo con su propio programa. Desde hace tiempo, el liderazgo de la pequeña pantalla lo ha ostentado El programa de Ana Rosa, matinal producido por Unicorn Content y Mediaset España que se estrenó en la parrilla el 10 de enero de 2005. Ahora, el espacio ha sido sustituido primero por El programa de verano y, de cara a la nueva temporada, por La mirada crítica, con Ana Terradillos, y Vamos a ver con Joaquín Prat.

Telecinco

Asimismo, Ana Rosa tiene el reto de coronarse como ‘la reina de las tardes’, luchando contra la competencia. En la cadena enemiga, Antena 3, está Y ahora Sonsoles, con muy buenos datos desde que dio el pistoletazo de salida. Pero el espacio conducido por Sonsoles Ónega tendrá que hacer algunos cambios para alcanzar el nivel de Telecinco, como fichar por personajes de renombre, ampliar el plató o ser más magacín. Pero la periodista no solo se verá las caras con la ex conductora de Ya son las ocho, sino que también tendrá que competir contra Jordi González. Tras los cambios en la cadena de Fuencarral, el presentador de Supervivientes ha fichado por TVE para ponerse al frente no solo de Lazos de sangre, sino también de un nuevo programa.

Telecinco

Según ha informado AlgopasaTV, el tertuliano será el encargado de conducir el programa La plaza, un magacín que se emitirá de lunes a viernes y que tratará la actualidad, como el resto de cadenas. Su estreno está previsto para el 25 de septiembre, aunque hasta el momento se desconocen más detalles. Lo que está claro es que en la franja horaria de las tardes ya hay tres pesos pesados que tienen el objetivo de elevar sus cadenas hasta lo más alto. Todo un reto para Ana Rosa, que dejará de ser ‘la reina de las mañanas’ para conseguir el título de ‘la reina de las tardes’.

Telecinco

Calentando motores

Ana Rosa está exprimiendo al máximo sus últimos días de verano para volver con las pilas cargadas y enfrentarse al reto adjudicado. «Voy a hacer un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido. Sólo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España», y ahora solo queda esperar para conocer la fecha de estreno que revolucionará las tardes de la televisión nacional.