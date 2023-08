Jaime Cantizano (49) se ha convertido en los últimos días en protagonista de varios titulares de la crónica social de nuestro país además de por su reciente cincuenta cumpleaños, por el que será su nuevo proyecto en televisión tras años alejado de la pequeña pantalla. Fue el pasado 28 de junio cuando la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S. M. E., anunció el retorno del presentador para ponerse al frente, la próxima temporada, de un magacín de actualidad y entretenimiento en las mañanas de La 1: Mañaneros, que espera competir ante los sustitutos de El programa de Ana Rosa que conducirán Ana Terradillos y Joaquín Prat en Telecinco y Espejo Público en Antena 3.

Jaime Cantizano en un photocall en Madrid / Gtres

Pese a que todavía no se conocen demasiados detalles del formato, todo apunta a que su estreno supondrá el quite de emisión o reubicación en la parilla de La hora de La 1, Hablando Claro o Ahora o nunca. Asimismo, será un matinal que cuente con reportajes exclusivos y conexiones en directo alrededor de las principales historias de la actualidad. «Contará con un amplio equipo de reporteros, colaboradores y protagonistas. Ofrecerá información en tiempo real desde los lugares donde suceden las noticias, con un tono ágil, distendido y cercano», explicó la cadena en un comunicado. A Jaime lo acompañarán en plató Miriam Moreno y Marc Santandreu dos periodistas de la casa.

Este proyecto no será el primero que Jaime Cantizano dirija en la cadena pública. Antes, ya estuvo al mando de formatos como Jugando las estrellas, Objetivo Eurovisión, Feliz 2015, Mira quién baila, en sustitución de la presentadora Anne Igartiburu, o Hit-La Canción, entre otros.

Jaime Cantizano en un photocall / Gtres

Sobre su regreso a la pequeña pantalla, Cantizano se sinceró precisamente hace escasos meses en una entrevista en exclusiva para la revista Semana. «Nunca se sabe. Quien me conozca y trabaja en el sector sabe que yo he dicho no a algunas cosas. Son dos amores que se pueden combinar, al igual que uno puede estar enamorado de dos personas y no estar loco», expresó.

Cabe recordar en este sentido que, pese a que durante la pasada década Jaime fue uno de los presentadores más exitosos de la televisión, desde hace varios años cambió los focos de los platós por la calidez de la radio en Por fin no es lunes: «No me puedo quejar. Se van a cumplir siete años ya vamos a renovar por otros tres. Es lo que yo quería hacer con el equipo y la gente que he querido. Me siento muy querido por el grupo. Así que. O sea que», añadió.

Jaime Cantizano durante una entrega de premios / Gtres

En lo personal, Jaime Cantizano vive centrado en su familia, en concreto, en su hijo Leo, quien le ha «ayudado a que aflore esa parte que tiene que ver con el amor desinteresado, los sentimientos, acariciar, jugar». No se le conoce actualmente ninguna pareja sentimental, aunque en sus propias palabras, no está cerrado al amor. «No es cuestión de querer, es cuestión de que ocurra, pero no lo descarto. El concepto de amor para toda la vida creo que ha muerto, estamos en otra realidad. Cada pareja establece sus reglas, hay que pensárselo mucho».