La presencia de Anne Igartiburu (54) en la décima edición de Tu Cara Me Suena, el programa de Antena 3 que conduce Manel Fuentes (52), en el que varios rostros conocidos de nuestro país deben imitar e interpretar a artistas famosos, intentando hacer la misma voz, movimientos, bailes y trajes; no está dejando indiferente a nadie. Pues como ella misma decía en la presentación del formato, «es salir de mi zona de confort», tras décadas al otro lado, como presentadora de Corazón en TVE, el programa al que la corporación pública decidió poner punto y final el pasado mes de marzo.

Hasta la cuarta gala, que se emitió anoche, Anne ha imitado a Thalia, los Pet Shop Boys, el dúo de synthpop británico, conformado por el cantante y compositor Neil Tennant, y el tecladista Chris Lowe del Londres de mediados de los años 80 y hasta finales de los noventa; Suzzane Vega, y a Kylie Minogue con la canción The Loco-Motion. Pero lo cierto es que esta última actuación, estuvo en el aire hasta momentos previos a grabar la gala.

Según desveló la propia Anna al término de su actuación, su imitación de la cantante, compositora y actriz australiana, pudo no haberse producido debido a un problema de salud. «Lo primero de todo, ¿Cómo estás?, le preguntó Carlos Latre (44), miembro del jurado, antes de valorar a la veterana presentadora. «Estoy fatal», respondió ella. «Ha pasado una semanita un poquito mal de la garganta. Ha tenido mucho mérito porque sabíamos que estabas regular de la garganta y superar a Kylie Minogue con esta canción ha sido fantástico. Has formado una fiesta en el escenario y lo has puesto patas arriba así que tranquila», añadió por su parte Fuentes.

«Quiero decir una cosa. Yo sé que no ha sido mi mejor semana, porque estoy malita, pero no quiero desvirtuar el trabajo del equipo de baile y coreografía de este programa, así como de los bailarines de todo el mundo. Han hecho una gran labor», confesó Anne inmediatamente después.

Finalmente, su malestar hizo que cada miembro del jurada le otorgara un cuatro -la puntuación más baja del talent show-, y que en consecuencia, Igartiburu ocupara la última posición de la clasificación general, que encabeza Jadel. «Estás malita, estás ronca. No es porque hayas estado tan, tan mal. Ninguno ha estado de 4 o de 5 pero, desgraciadamente, hay que darlos», expresó Lolita.

La flamante ganadora de la noche fue nuevamente Andrea Guasch con 23 puntos, por su imitación de Ángela Carrasco en Quererte a ti. A ella le siguieron Josie, Natalia Ferviú y Valeria Ros (22 puntos), que imitaron a The Buggles con el mítico tema Video killed the radio star; y Miriam Rodríguez (20 puntos). La ex concursante de Operación Triunfo se batió en duelo con Susi Caramelo por ver quién imitada mejor a Rosalía, y arrasó con su actuación con Despechá. Lejos de la victoria estuvieron por su parte, además de Anne, Aldred, que interpretó Vivir mi vida de Marc Anthony, la ganadora de la Gala 3, Merche, que imitó a Rick Asley en Never gonna give you up, Jadel que en esta ocasión imitó a Jamiroquai con Little L; o Agustín Jiménez, que tenía como reto meterse en la piel de Charles Chaplin en Nonsense song.