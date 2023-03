El portazo definitivo de Anne Igartiburu a TVE: «Ya era hora»

En agosto de 2022, Televisión Española (TVE) tomaba la decisión de cancelar la emisión diaria de Corazón para sustituirlo por el espacio de actualidad Hablando claro. Así, el programa presentado por Anne Igartiburu (54) pasaría a emitirse solo durante los fines de semana. Un gran revés profesional para la vizcaína que ha terminado en convertirse en los últimos meses, en una gran vertiente de nuevas oportunidades con la que seguir desarrollando su faceta como presentadora, además de muchas otras.

Y es que además de su salto a las campanadas en Twitch junto a Ibas Llanos (27) y Ramón García (61), y el estreno, en febrero, del programa 10 momentos de Telemadrid, con el que recorre la vida de algunos personajes famosos, seleccionando las diez vivencias que más les han marcado, Anne está a punto de participar en una obra operística, La nariz de Shostakóvich, que tendrá lugar en el Teatro Real, y es ya oficialmente parte de elenco que conforma la décima edición de Tu cara me suena, el programa de Antena 3 presentado por Manel Fuentes (52) en el que varios artistas deben imitar e interpretar a otros aristas famosos, intentando hacer la misma voz y movimientos.

Junto a otros rostros conocidos de nuestro país como Susi Caramelo (42), Alfred García (26), Merche (48), Agustín Jiménez (52) o Andrea Guash (32), Anne inauguró en la noche de ayer la nueva entrega del formato producido por Gestmusic (Endemol Shine Iberia). La periodista se enfundó, visiblemente nerviosa, en un traje plateado para imitar a Thalía en 2002 cantando el mítico A quién le importa de Alaska. «Quería empezar con algo más suave. Es que Thalía no tiene nada que ver conmigo ni yo con ella, pero bueno, es un reto. Es una mujer que sale a romper», expresó la comunicadora minutos antes de convertirse en la mexicana.

Su actuación dejó boquiabierto al jurado, compuesto en esta ocasión por el actor y director teatral, Ángel Llàcer (49), Lolita (64), Chenoa (47) y el humorista y presentador de televisión, Carlos Latre (44). «En Tu cara me suena existen los milagros. Y esta chica, que siempre es tan recatadita, ha sacado una Anne que yo no había visto en la vida», dijo Llàcer al término del show. «¡Qué ilusión tenerte aquí! Cuando me lo dijeron, me dio un vuelco el corazón. Jamás me lo pudo imaginar», expresó por su parte la interprete de Amor, amor. «Con tu corazón siempre abierto de par en par, hablando como Dios manda. Y ahora aquí, haciendo el gamberro… Que lo vas a tener que hacer», añadió en referencia a su salto a la cadena privada. A lo que Anne, dando carpetazo tajante a la televisión pública española respondió tajante: «Ya era hora».

Carlos Latre, que fue quien cerró la valoración por parte del jurado que, pese a que se mostró igualmente feliz con la participación de Anne en el concurso, fue el más crítico de los miembros con su actuación. «Tu cara me suena es un poco como la canción de Thalía, que como no le cojas el ritmo te adelanta. Es muy difícil lo que has hecho, porque es una canción muy rápida y muy cañera. Al principio te ha pillado desprevenida. Luego la has enganchado y la has subido arriba. Esto solo ha hecho empezar y ahora tienes que ir para arriba».