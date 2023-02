Anne Igartiburu no ha querido faltar a una de las citas más especiales de esta semana. La presentadora estuvo presente en la gala Top 100 Mujeres Líderes en España que se ha celebrado en Madrid este miércoles. Muy guapa, vestida de negro, con un total look muy elegante y sofisticado, compuesto por un trench de cuero negro, una blusa fluida y unos pantalones de pailletes, la presentadora no ha dudado en atender de manera amable a las cámaras de la agencia Gtres.

Sobre el objetivo de la gala, Anne Igartiburu ha dicho que, para ella, «las mujeres de nuestras vidas son las madres, nuestras hermanas, las amigas, las compañeras…». Después de que hace algunas semanas la presentadora se viera inmersa en una intensa polémica tras su salida de Las Campanadas de TVE -un espacio en el que llevaba participando muchos años-, Anne Igartiburu ha reconocido que tiene varios temas encima de la mesa y que está muy volcada en su trabajo, así como en el cuidado de su familia.

«Vengo de grabar Tu cara me suena, voy a participar en una ópera también, un papel de actriz chiquitito. Con 10 momentos en Telemadrid, con Corazón fin de semana, con el lanzamiento del libro, dando conferencias, sin parar y criando a mis niños», ha dicho la presentadora, que ha sorprendido al revelar que va a dar el salto al mundo de la música, algo que tiene en común con su ex marido, Pablo Heras-Casado, director de orquesta.

La presentadora no ha dudado en pronunciarse, además, sobre uno de los temas más destacados de los últimos días, la reconciliación pública de Manuel Díaz y Manuel Benítez y ha comentado que considera que es algo que padre e hijo necesitaban y que le ha dado mucha alegría este acercamiento.

La Gala Top 100 Mujeres en España que, en esta ocasión ha estado presentada por Eva González, es un evento anual que tiene por objetivo celebrar los logros de mujeres que han hecho contribuciones significativas a sus campos y a la sociedad española en su conjunto. Un importante evento que sirve de plataforma para destacar el papel de las mujeres en el funcionamiento de la sociedad española, y que está organizado por Mujeres & Cia, -organización española que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino, Atresmedia y la revista MagasIN-. La lista de las 100 mejores mujeres de España se basa en un riguroso proceso de selección que tiene en cuenta factores como los logros profesionales, las cualidades de liderazgo y el impacto social.

Además de Anne Igartiburu, han sido muchos los rostros conocidos que no han querido faltar a este prestigioso evento, de diferentes sectores de la sociedad, como la política, la cultura, el mundo de la empresa o el entretenimiento. Entre ellas, Cósima Ramírez, Ana Rosa Quintana, Mar Flores, Sandra Barneda, Carlota Corredera, Begoña Gómez, Esther Doña o Carla Pereyra.